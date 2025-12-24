Sampdoria, ecco il calendario con gli orari dalla 22ª alla 28ª giornata

Genova. La Lega Serie B ha ufficializzato gli orari dalla 22esima alla 29esima giornata, ecco il calendario della Sampdoria:
22ª giornata
sabato 31 gennaio 2026 ore 19:30
Sampdoria – Spezia
23ª giornata
sabato 7 febbraio 2026 ore 15
Modena – Sampdoria
24ª giornata
martedì 10 febbraio 2026 ore 19
Sampdoria – Palermo
25ª giornata
sabato 14 febbraio 2026 ore 15
Sampdoria – Padova
26ª giornata
sabato 21 febbraio 2026 ore 15
Mantova – Sampdoria
27ª giornata
venerdì 27 febbraio 2026 ore 21
Sampdoria – Bari
28ª giornata
mercoledì 4 marzo 2026 ore 20
Juve Stabia – Sampdoria
