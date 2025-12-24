  • News24
Sampdoria, ecco il calendario con gli orari dalla 22ª alla 28ª giornata

Per i blucerchiati un anticipo di venerdì. Definiti anche i due turni infrasettimanali

gradinata sud sampdoria - carrarese

Genova. La Lega Serie B ha ufficializzato gli orari dalla 22esima alla 29esima giornata, ecco il calendario della Sampdoria:

22ª giornata
sabato 31 gennaio 2026 ore 19:30
Sampdoria – Spezia

23ª giornata
sabato 7 febbraio 2026 ore 15
Modena – Sampdoria

24ª giornata
martedì 10 febbraio 2026 ore 19
Sampdoria – Palermo

25ª giornata
sabato 14 febbraio 2026 ore 15
Sampdoria – Padova

26ª giornata
sabato 21 febbraio 2026 ore 15
Mantova – Sampdoria

27ª giornata
venerdì 27 febbraio 2026 ore 21
Sampdoria – Bari

28ª giornata
mercoledì 4 marzo 2026 ore 20
Juve Stabia – Sampdoria

