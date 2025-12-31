Sampdoria, 2025 da dimenticare: solo otto vittorie

Genova. Un bilancio magro: 36 le partite disputate in questo 2025 (esclusi i playout), solo otto le vittorie, 14 i pareggi, 14 le sconfitte. Un totale di 38 punti conquistati nell’anno solare che non consentirebbero idealmente di raggiungere un’ipotetica salvezza. Nel 2024, per fare un confronto, i punti erano stati 52. Nel 2023, che comprende anche la stagione della retrocessione in serie B, erano stati meno: 36.

Nella stagione 2024-2025 da gennaio 2025 a fine campionato, esclusi i playout, la Sampdoria ha giocato 18 partite: solo quattro le vittorie (Cosenza, Modena, Cittadella, Salernitana), nove i pareggi, cinque le sconfitte. 21 i punti conquistati. Il capitolo retrocessione in C e poi la modifica della classifica per la questione Brescia è un altro tassello comunque indelebile dell’anno disgraziato, la permanenza nella categoria l’unica boccata d’ossigeno.

Anche in questa prima parte di stagione la Sampdoria ha giocato 18 partite e le vittorie sono state sempre solo quattro, cinque i pareggi e nove le sconfitte. Ha invertito, dunque i pareggi con le sconfitte. In questa stagione i gol fatti sono 18 e 25 quelli subiti (-7). 17 i punti conquistati.

Partenza thrilling con quattro sconfitte di fila, non era mai successo: Modena, Sudtirol, Cesena e Monza. Poi i pareggi con Bari e Catanzaro e la prima vittoria il 5 ottobre per 4-1 col Pescara. Un fuoco di paglia vista la débacle del 17 ottobre a Chiavari per 3-1 con l’Entella che è costata la panchina a Donati.

L’arrivo di Foti-Gregucci ha avuto il merito di riportare la vittoria in casa per tre volte consecutive (Juve Stabia, Carrarese, Reggiana), un pareggio prestigioso a Frosinone, ma anche due sconfitte pesanti contro due concorrenti alla salvezza: in casa col Mantova e a Spezia. Il ruolino di marcia in casa è stato invertito nell’ultimo mese, mentre in trasferta i blucerchiati faticano ancora troppo, sprecando occasioni e subendo il gioco avversario.

Di sicuro con il cambio di guida tecnica la Sampdoria ha iniziato a ingranare anche dal punto di vista atletico grazie al cambio di preparatore: Bertelli si è dimesso a metà novembre (il 14). C’è voluta qualche partita (e anche il recupero di alcuni infortunati) perché in campo si vedessero i risultati di un lavoro più intenso a Bogliasco: la squadra non cala più al 60°.

Inoltre il lavoro del nuovo team, a cui si è aggiunto anche Attilio Lombardo (dal 2 novembre), sta ricostruendo il gruppo dal punto di vista della mentalità: non a caso Gregucci nell’ultima conferenza stampa ha parlato di ‘squadra’.

La Sampdoria non si scioglie più anche se subisce gol. Resta in partita. Lo ha dimostrato soprattutto con Carrarese e Reggiana.

Tutto a posto? Certo che no. Occorre però dire che due mesi fa probabilmente la partita contro la Reggiana avrebbe avuto un finale diverso. Invece il fatto che pur giocando non bene, la Sampdoria sia riuscita a portare a casa il bottino pieno, è un piccolo segnale incoraggiante per un 2026 che i tifosi si aspettano diverso dall’anno appena trascorso. Sul fronte societario, invece, il grande freddo resta: la frattura con la proprietà e i suoi rappresentanti è ormai insanabile.