Salvini assolto, i consiglieri regionali della Lega: “Ora potenziare respingimenti e rimpatri”

Genova. “Difendere i confini dall’immigrazione irregolare non è reato, ma è un dovere. Matteo Salvini è stato assolto in via definitiva dai giudici della Corte di Cassazione per avere mantenuto la promessa fatta a milioni di italiani, che lo hanno democraticamente eletto”. È il commento dei consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo, Alessio Piana e Armando Biasi.

Il vicepremier era accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Open Arms, quando era ministro dell’Interno. La decisione è della quinta sezione della Cassazione, respinto il ricorso della Procura di Palermo all’assoluzione in primo grado.

“È la notizia che auspicavamo e aspettavamo perché l’accusa di sequestro di persona nel processo Open Arms era talmente infondata da essere a dir poco vergognosa e paradossale – continuano i consiglieri leghisti -. Una grave accusa che a nostro avviso non avrebbe mai dovuto essere mossa nei confronti dell’allora ministro dell’Interno. Il lungo accanimento da parte di una certa magistratura politicizzata non è degno di questo Paese. Anni di gogna si sono chiusi in un nulla di fatto. Per tutto questo tempo le sinistre hanno provato a criminalizzare chi difendeva i confini, ma l’operazione, visti e considerati i fatti, è stata alla fine sconfitta”.

“Esprimiamo solidarietà e facciamo i complimenti per l’assoluzione al nostro vicepremier e segretario della Lega. Siamo stretti intorno a lui e andiamo avanti a testa alta: occorre sostenere il Governo affinché continui a lavorare per potenziare respingimenti e rimpatri“, concludono.