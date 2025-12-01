Saloncino di Vallata, a Molassana torna l’orientamento per gli studenti del territorio

Genova. Il Saloncino di Vallata rappresenta un punto di riferimento per l’orientamento scolastico della Media Val Bisagno: un luogo di incontro tra scuole, famiglie e istituzioni, pensato per aiutare i ragazzi a scegliere in modo consapevole il proprio percorso formativo.

Anche quest’anno l’iniziativa offrirà un’importante occasione di confronto, grazie alla presenza di numerosi istituti superiori del territorio. Nel corso della mattinata saranno centinaia gli studenti delle scuole medie che, su prenotazione, visiteranno gli stand, incontreranno gli insegnanti e scopriranno l’offerta formativa.

L’invito principale, però, è rivolto alle famiglie. Giovedì 4 dicembre, dalle ore 15:00 alle 17:00, l’accesso sarà libero per genitori e ragazzi. Un momento dedicato esclusivamente a loro, pensato per offrire un confronto diretto con i docenti delle scuole superiori e ottenere tutte le informazioni utili alla scelta del percorso di studi.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa, l’Assessore ai Servizi Educativi del Municipio IV Media Val Bisagno, Roberto D’Avolio, dichiara: “Il Saloncino di Vallata è uno strumento fondamentale per orientare i nostri ragazzi e accompagnarli in una scelta così importante. Per questo invito tutte le famiglie a partecipare nel pomeriggio, dalle 15 alle 17: sarà un momento prezioso per conoscere da vicino le scuole superiori e costruire insieme il futuro dei nostri giovani”. L’evento si terrà presso l’Auditorium di Molassana, in Via Molassana 74F/r, accanto alla Biblioteca “A. Saffi”: “Il Municipio IV Media Val Bisagno invita tutte le famiglie a partecipare numerose e a cogliere questa preziosa opportunità”