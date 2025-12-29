La sindaca di Genova Silvia Salis in udienza con Papa Leone XIV

Città del Vaticano. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha partecipato questa mattina all’udienza privata in Vaticano con Papa Leone XIV, organizzata dall’Anci per tutti i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia e i presidenti delle Anci regionali.

“Una grande emozione e grande privilegio poter incontrare e ascoltare questa mattina papa Leone, assieme a tanti colleghi sindaci – afferma la sindaca – Credo sia ancor più significativo averlo potuto fare durante il periodo natalizio. Accolgo con grande impegno l’invito che ci ha fatto il Papa a diventare maestri di dedizione al bene comune”.

“Papa Leone ci ha ribadito l’invito del suo predecessore, papa Francesco, a far recuperare a tutti la gioia di vivere. Vorrei che questo messaggio accompagnasse ogni giorno la nostra azione amministrativa e politica assieme perché, come ci ha detto il Papa, non ci manchi mai il coraggio di offrire speranza alla gente, attraverso l’ascolto che deve partire dai più poveri, dai più fragili e dai più sofferenti”, conclude Salis.

Cinque i rappresentanti della delegazione ligure, coordinata da Anci Liguria, presente con il suo direttore generale Pierluigi Vinai e con i sindaci di Genova, Silvia Salis, di Imperia, Claudio Scajola, della Spezia, Pierluigi Peracchini (che di Anci Liguria è il presidente), mentre è assente per precedenti impegni il sindaco di Savona Marco Russo.

Al suo posto l’ultimo ufficio di presidenza Anci ha indicato Pierangelo Olivieri che oltre a essere il sindaco di Calizzano è anche il presidente della Provincia di Savona e a Roma sarà presente in qualità di presidente del Cal, il consiglio delle autonomie locali.