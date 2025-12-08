Salis inaugura il presepe artistico di Palazzo Rosso, sarà sempre visibile da via Garibaldi

Genova. È stato inaugurato oggi dalla sindaca Silvia Salis, con la benedizione dell’arcivescovo Marco Tasca, il presepe artistico di Palazzo Rosso, che sarà visibile direttamente da via Garibaldi.

“Sarà illuminato tutta la notte, quindi sarà sempre visibile – spiega Salis -. Siamo molto orgogliosi perché è un’eredità della duchessa di Galliera ed è un presepe meraviglioso. Vogliamo ringraziare l’Accademia Ligustica, è veramente un presepe di altissimo livello tecnico”.

Nella cappella del secondo piano nobile di Palazzo Rosso è allestita una scelta di figure da presepe delle civiche collezioni che si distinguono per consistenza e varietà delle tipologie, annoverando – tra gli altri – oltre cinquecento pezzi di scuola genovese fra XVIII e XIX secolo. Le figure che animano le scene con la Sacra Famiglia, i pastori e i nobili sono in gran parte opera di Pasquale Navone, uno dei maggiori artefici di questa produzione settecentesca che, pur nato dopo la morte del maestro, si formò alla bottega del Maragliano.

Le statuine in legno intagliato e dipinto, impreziosite da abiti in stoffa, provenienti dalle collezioni civiche, in particolare dal Museo Giannettino Luxoro di Nervi, rievocano le scene di vita quotidiana immortalate nelle stampe seicentesche e settecentesche dell’incisore Antonio Giolfi e del pittore fiammingo Cornelis de Wael.

Al secondo piano nobile di Palazzo Rosso, nella cappella, all’interno del percorso museale, un altro allestimento permette di ammirare ulteriori statuine, che insieme a quelle esposte al Museo Luxoro e a una scarabattola siciliana del XVIII secolo presentata alle Raccolte Frugone sono testimonianza della varietà, ricchezza e importanza delle civiche collezioni presepiali.

La giornata dell’Immacolata prosegue con l’accensione dell’albero di Natale in piazza De Ferrari alle 18.00. “Sarà un Natale molto luminoso, un Natale pensato per ovviamente i bambini e le bambine. Il Comune di Genova apre a tutte le famiglie perché ci sarà il villaggio di Babbo Natale, anche questo gratuito”, ricorda Salis.

Per Salis è il primo Natale da sindaca: “È un’emozione incredibile – commenta – perché vivere da sindaca questo momento che fa parte della della nostra cultura è una gioia. Vedere la città che si illumina, vedere le persone camminare per le strade con le famiglie è qualcosa che dà carica per l’anno che sta arrivando”.