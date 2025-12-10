Salis in visita istituzionale a Bruxelles: “La centralizzazione delle risorse europee taglia fuori i Comuni”

Genova. “È stata una giornata di incontri molto utili per consolidare il nostro rapporto con l’Europa e per approfondire quali sono i vantaggi che ne derivano per i nostri territori. Guardiamo con apprensione alla discussione sulla centralizzazione delle risorse europee in capo al governo: una scelta che taglia fuori i Comuni e li limita nella loro capacità di incidere su un territorio che, invece, vuole sentirsi ascoltato”. Lo ha dichiarato la sindaca di Genova, Silvia Salis, in occasione della visita a Bruxelles per una due giorni di appuntamenti istituzionali tra Commissione e Parlamento Ue.

Accompagnata dall’europarlamentare ligure Brando Benifei, la sindaca di Genova oggi ha incontrato in bilaterale alcune tra le più alte cariche istituzionali a Bruxelles, tra cui: Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea e commissario per la Coesione e le Riforme; Glenn Micallef, commissario europeo per l’Equità intergenerazionale, la Gioventù, la Cultura e lo Sport e la presidente del Comitato delle Regioni, Kata Tüttő.

Domani sono in programma gli incontri con Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo e con Apostolos Tzitzikostas, commissario per i Trasporti e il Turismo sostenibile.

“Genova è una città in grande fermento infrastrutturale e credo sia importante consolidare questi rapporti che possono dare notevoli opportunità e che voglio portare avanti per tutto il mio mandato perché credo nella coesione europea”, ha aggiunto Salis. Nel programma di oggi anche una serie di appuntamenti di grande rilevanza strategica per Genova con rappresentanti di altre realtà locali europee, come il sindaco di Atene, Charis Doukas.

Gli appuntamenti europei sono stati per Salis anche l’occasione per approfondire le politiche migratorie comunitarie e nazionali. “In Italia abbiamo vissuto una campagna elettorale con grandi promesse, ma dai numeri vediamo che non è cambiato niente – ha commentato la sindaca di Genova –. Come sindaci, lo percepiamo tutti i giorni quando vediamo aumentare i numeri dei minori non accompagnati di cui le amministrazioni comunali devono farsi carico. Serve un programma articolato che coinvolga tutta l’Europa: è una tematica che deve uscire dalle dinamiche delle tifoserie di partito”.

In serata, Salis farà un breve saluto al convegno Autonomous vehicles: Europe in the driving seat, promosso al Parlamento europeo dall’eurodeputato italiano Pierfrancesco Maran, per poi partecipare, sempre al Parlamento Europeo, all’incontro “L’Europa per i territori: bilancio, Pnrr, coesione: fermiamo le scelte dei nazionalismi”, organizzato dalla delegazione italiana del Gruppo S&D al Parlamento Europeo e dal Gruppo Pse al Comitato delle Regioni.

Domani, in coda al programma, la sindaca parteciperà alla Cerimonia di Aces Europe che consegna, dal 2001, il premio di European Capital of Sport. Salis premierà personalmente i Comuni della Valle Stura, insigniti da Aces Europe del titolo di Comunità Europea dello Sport 2026: un riconoscimento che premia sport, salute, turismo e programmazione di altissima qualità e ritorno per il territorio.

“Silvia Salis, colei che passerà alla storia come il Sindaco delle tasse, in questi primi sei mesi ha imparato due cose: dare la colpa a qualcun altro, possibilmente il governo Meloni o il centrodestra, e stare lontana da Genova. Oggi le ha applicate entrambe e così da Bruxelles ha detto che l’immigrazione irregolare non è stata arginata. Spiace constatare che chi ha scritto il copione recitato da Silvia Salis abbia sbagliato tutto a partire dai tempi”. Così commenta il deputato Matteo Rosso, coordinatore ligure di Fratelli d’Italia.

“Non lo dico io, ma Ursula von der Leyen che oggi ha ricordato che dall’inizio dell’anno il numero dei migranti è diminuito del 26% sulle rotte principali europee, un dato che si aggiunge al calo del 37% sulle stesse rotte nel 2024. Lo ha fatto a pochi giorni dall’approvazione della lista dei Paesi sicuri, che sarà discussa settimana prossima in Europa, che segue la linea impostata dalla premier Giorgia Meloni. Ma se a Silvia Salis non bastano i numeri europei andiamo con quelli italiani che dopo il decreto Cutro ha visto scendere nel 2024 una riduzione di oltre il 60% rispetto al 2023, scendendo a circa 66.300 arrivi. E nonostante la situazione complessa in Libia anche quest’anno ci attestiamo negli stessi dati aumentando, però, il numero di ripatri. Ecco spiace che un Sindaco italiano diffonda bugie ed allarmismi all’estero nel giorno in cui l’Italia è sulla bocca di tutti, letteralmente, per il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio dell’umanità. Ma da Silvia Salis ci siamo abituati, da lei Genova riceve solo aumento di tasse, e allarmi di un fascismo immaginario. Nulla di più. Rinnovo al Sindaco Salis di stare di più ad occuparsi della città e chiedere scusa per le troppe parole sugli attacchi fascisti e i troppi silenzi sulle minacce alla presidente Meloni”, conclude Rosso.