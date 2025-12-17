  • News24
Salis in udienza privata dall’arcivescovo Tasca per gli auguri di Natale

La sindaca ha detto: "Grazie per la costante attenzione e sensibilità mostrate per le sfide del mondo del lavoro"

Genova. La sindaca di Genova, Silvia Salis, è stata ricevuta questa mattina, 17 dicembre, in udienza privata dall’arcivescovo Marco Tasca, per il consueto scambio di auguri in vista delle festività natalizie.

“Ringrazio padre Marco per la sua vicinanza e la sua costante attenzione e sensibilità dimostrate nei confronti delle sfide del mondo del lavoro, che riguardano la nostra città e non solo − afferma la sindaca − accolgo con gratitudine il suo messaggio che ci impegna sempre più a camminare insieme, valorizzando le differenze mettendo tutto il nostro impegno al servizio del bene comune. A lui e a tutta la città rivolgo un augurio sincero di un Natale il più sereno possibile e ricco di speranza”.

