Opposizione

La sindaca Salis a Bruxelles irrita Fdi, Bianchi: “Come la Schlein, in Ue per sparlare del governo”

La capogruppo in consiglio comunale accusa la prima cittadina di interessarsi "più della propria immagine che del bene di Genova" e di dire falsità sulle politiche sull'immigrazione del governo Meloni

alessandra bianchi

Genova. “Silvia Salis studia da leader nazionale e da Bruxelles, seguendo il cattivo esempio di Elly Schlein, non perde occasione per sparlare dell’Italia e del Governo Meloni addossandogli qualsiasi tipo di colpe e responsabilità. Ancora una volta però la sua si rivela essere una narrazione faziosa e di parte ma soprattutto ben lontana dalla realtà”.

Così Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Genova sulla due giorni della sindaca di Genova a Bruxelles.

“La verità è che anche sul tema dell’immigrazione l’Italia ha segnato un nuovo successo proprio pochi giorni fa con l’accordo raggiunto sull’introduzione del concetto di Paese terzo sicuro e il nuovo regolamento rimpatri. Anche i dati smentiscono le affermazioni di Salis: nei primi 6 mesi del 2025 i rimpatri sono aumentati del 12% rispetto al 2024 mentre gli sbarchi diminuiti del 62% rispetto al 2023”, continua Bianchi.

Salis, incontrando alcune delle più alte cariche europee, oggi ha detto: “In Italia abbiamo vissuto una campagna elettorale con grandi promesse, ma dai numeri vediamo che non è cambiato niente, come sindaci, lo percepiamo tutti i giorni quando vediamo aumentare i numeri dei minori non accompagnati di cui le amministrazioni comunali devono farsi carico. Serve un programma articolato che coinvolga tutta l’Europa: è una tematica che deve uscire dalle dinamiche delle tifoserie di partito”.

“Salis smetta di non voler assumersi mai nessuna responsabilità e inizi a rispondere con concretezza e pragmatismo alle esigenze di Genova. Ma che a lei interessi più la sua immagine rispetto alla città che è chiamata ad amministrare lo sappiamo e ne abbiamo avuto un’ulteriore dimostrazione ieri quando ha abbandonato la sala rossa preferendo non rispondere alle richieste dei consiglieri per volare a Bruxelles. E mentre lei è a sparlare del Governo Meloni, la sua giunta qua a Genova continua ad aumentare tariffe e inserire nuove imposte come quella sugli imbarchi portuali”, conclude Bianchi.

