Saldi invernali, parcheggi gratis nei primi weekend di gennaio in Blu Area e Isole Azzurre

Genova. La sosta a pagamento nelle “Blu Area” e nell’“Isola Azzurra” – ovvero le aree gestite da Genova Parcheggi – sarà temporaneamente sospesa nei giorni di sabato 3 gennaio e sabato 10 gennaio 2026, primi due sabati di saldi invernali. Pertanto, i parcheggi in tali aree saranno gratuiti i primi due weekend di gennaio.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato al Commercio e dall’assessorato per la Mobilità integrata e i Trasporti con l’obiettivo di promuovere lo shopping su tutto il territorio cittadino, sostenendo il commercio di prossimità in occasione dell’avvio dei saldi invernali.

La stessa misura era stata attuata, in passato, anche dalle amministrazioni di centrodestra ed è stata chiesta a gran voce dalle associazioni di categoria del commercio. Si ricorda che, per chi preferisse utilizzare il trasporto pubblico, la domenica i mezzi Amt sono gratuiti per i residenti nel territorio di Genova e della Città metropolitana.

«Questa misura, richiesta dalle associazioni di categoria, è stata accolta dall’Amministrazione quale segnale concreto di attenzione verso il tessuto commerciale cittadino per rilanciarlo nel momento strategico dei saldi successivi alle festività – dichiarano l’assessore alla Mobilità e l’assessora al Commercio del Comune di Genova Emilio Robotti e Tiziana Beghin – Obiettivo dell’amministrazione sarà quello di proseguire a facilitare l’accesso alla città e ai suoi quartieri, attraverso una mobilità più semplice e sostenibile, creando le condizioni affinché cittadini e visitatori possano vivere Genova, fare acquisti e sostenere le attività locali, rendendo il centro e le delegazioni più attrattive, favorendo una fruizione equilibrata degli spazi urbani e un rilancio del commercio».

Confesercenti, plauso all’amministrazione

Confesercenti Genova accoglie con favore la decisione del Comune di Genova di prevedere, anche per l’avvio dei saldi, la gratuità dei parcheggi, confermando una misura già adottata nel 2025 e dimostratasi efficace nel sostenere il commercio di prossimità.

«È un segnale concreto di attenzione verso le imprese cittadine e verso i consumatori – dichiara Francesca Recine, presidente Fismo Confesercenti Genova –. La possibilità di raggiungere più facilmente i negozi, soprattutto in un periodo strategico come quello dei saldi, rappresenta un supporto reale alle attività del centro e dei quartieri».

Il tema della mobilità resta centrale per l’economia urbana. «Quando parliamo di accessibilità – prosegue Recine – dobbiamo considerare tutte le forme di mobilità, comprese le auto. Non solo per i clienti, ma anche per le imprese, che ogni giorno devono gestire il carico e scarico delle merci e l’organizzazione logistica. Senza soluzioni concrete, il commercio di vicinato rischia di essere penalizzato. A questo proposito, ricordiamo a tutti che sono ormai terminati i lavori in piazza Fontane Marose e che dunque la viabilità, sia pubblica che privata, è stata pienamente ripristinata».

Confesercenti Genova ringrazia l’Amministrazione comunale per l’ascolto e per la collaborazione dimostrata e auspica che politiche di mobilità equilibrate, capaci di coniugare sostenibilità e accessibilità, possano essere confermate e ulteriormente sviluppate a sostegno del tessuto commerciale cittadino.