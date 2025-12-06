Rotary Genova Ovest, protocolli d’intesa su ambiente marino, sostenibilità e blue economy

Genova. Nella sede del Rotary Club Genova Ovest sono stati firmati nei giorni scorsi due protocolli d’intesa che avviano una collaborazione istituzionale tra il Rotary Genova Ovest, promotore dell’iniziativa, il Distretto Rotary 2032, il Collegio Nazionale Capitani Lungo Corso e Macchina e Federlogistica–Conftrasporto Confcommercio.

L’accordo mette in rete mondi diversi – professioni, formazione, logistica e marittimità – con l’obiettivo di sviluppare progetti comuni su temi strategici per il territorio: tutela dell’ambiente marino, sostenibilità, blue economy, sviluppo economico e cooperazione internazionale.

Alla cerimonia erano presenti Luigi Gentile, governatore del Distretto Rotary 2032, Giovanni Lettich, presidente nazionale del Collegio Capitani, Alessandra Fantini, vicepresidente del Rotary Club Genova Ovest, e Davide Falteri, presidente nazionale di Federlogistica.

I protocolli, di durata triennale, prevedono l’attuazione attraverso accordi operativi specifici per ciascun progetto condiviso, che comprenderanno attività di divulgazione, eventi pubblici, programmi di formazione per giovani professionisti, iniziative culturali legate al territorio e azioni di comunicazione integrate.

Nel dettaglio, il protocollo sottoscritto con il Collegio Capitani è focalizzato sulla tutela dell’ambiente marino. Le competenze professionali degli ufficiali e dei piloti dei porti verranno messe a disposizione dei soci Rotary e dei progetti comuni per promuovere buone pratiche, sensibilizzazione e aggiornamento tecnico su sostenibilità e innovazione nel settore marittimo.

L’intesa tra Distretto Rotary 2032 e Federlogistica punta invece a valorizzare il ruolo della logistica come leva di sviluppo economico, strumento di cooperazione internazionale e componente chiave della transizione ecologica.

«La firma dei protocolli – ha sottolineato Luigi Gentile – si inserisce pienamente nella visione del Rotary International e nelle linee di azione del Distretto 2032, creando sinergie con istituzioni di primo piano su tematiche centrali quali ambiente, blue economy, transizione ecologica, innovazione e sostenibilità, per lo sviluppo economico della comunità».

Giovanni Lettich ha ricordato l’impegno del Collegio Capitani «su temi ambientali con particolare attenzione allo sviluppo tecnologico e al progresso sostenibile del settore marittimo», evidenziando la collaborazione con gli operatori per garantire «una transizione giusta e inclusiva, soprattutto sul fronte della formazione».

Per Davide Falteri, «logistica e Rotary condividono un interesse strategico: l’internazionalizzazione. La forza nasce dalle relazioni e dal dialogo, capaci di costruire ponti tra Paesi, imprese e comunità». Falteri ha espresso fiducia nel valore della nuova partnership per «rafforzare i rapporti internazionali e creare nuove opportunità per i territori e per il sistema economico nazionale».

Gli accordi si inseriscono nel contesto dell’azione del Rotary, la più grande associazione professionale del mondo, fondata nel 1905 e oggi presente in circa 200 Paesi con 46 mila club e 1,2 milioni di soci. Il Distretto 2032 comprende 43 club attivi in Liguria e nelle province piemontesi di Alessandria, Asti e Cuneo.

Il Collegio Capitani, nato a Genova nel 1946, conta 46 delegazioni in Italia, mentre Federlogistica, costituita nel 2001 e aderente a Conftrasporto–Confcommercio, rappresenta oltre mille imprese impegnate nella promozione di innovazione, digitalizzazione e sostenibilità nel comparto logistico.