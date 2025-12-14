Rossiglione, Comune lancia bando per gestione bar Old Station e per gli impianti sportivi: 9 anni di contratto

Rossiglione. Il Comune di Rossiglione ha ufficialmente aperto la procedura per l’affidamento in concessione di un asset strategico per la vita sociale e sportiva del paese: il Bar “Old Station” e il complesso adiacente dei Campi Sportivi Comunali. L’operazione, gestita tramite la Centrale Unica di Committenza (CUC), mira a rilanciare e valorizzare una struttura centrale attraverso una partnership di lunga durata con operatori qualificati.

La concessione riguarda la gestione completa dell’impianto sportivo e del locale bar/ristoro, unitamente ad altri spazi di supporto necessari all’attività. La durata dell’affidamento è fissata in nove anni, riflettendo l’intenzione dell’Amministrazione di garantire stabilità e la possibilità di effettuare investimenti significativi da parte del futuro gestore. Il valore stimato dell’intera concessione per il periodo totale è di circa 458 mila euro

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV). Questo approccio garantisce che la selezione non sia basata unicamente sull’offerta economica, ma che un peso determinante venga assegnato alla qualità del Progetto di Gestione e Sviluppo proposto dal concorrente, volto a migliorare e rendere più efficiente la struttura.

Per partecipare, gli operatori economici, che possono presentarsi singolarmente o in forma associata, sono tenuti a soddisfare rigorosi requisiti di idoneità professionale, economica e tecnica. Oltre all’assenza di cause di esclusione tipiche dei bandi pubblici e alla regolarità contributiva, i concorrenti dovranno dimostrare di possedere esperienza pregressa nella gestione di attività simili, in particolare nel settore della somministrazione e/o della gestione di impianti sportivi, e di avere la solidità finanziaria necessaria per sostenere l’investimento.

Un aspetto cruciale del bando riguarda gli obblighi di manutenzione. Il futuro concessionario si assumerà la responsabilità della manutenzione ordinaria di tutti gli spazi, assicurando pulizia, decoro e funzionalità quotidiana, oltre al pagamento delle utenze. Sebbene la manutenzione straordinaria strutturale resti generalmente in carico al Comune, l’affidatario dovrà garantire che gli impianti sportivi siano mantenuti sempre in condizioni di massima efficienza e sicurezza, in linea con le normative tecniche sportive, e si farà carico delle eventuali migliorie previste dal proprio piano di sviluppo.

Gli interessati sono invitati a prendere visione della documentazione ufficiale. Si ricorda che il sopralluogo è considerato obbligatorio e la relativa richiesta deve pervenire entro il 15 dicembre 2025. La scadenza ultima per la presentazione delle offerte è fissata per il 15 gennaio 2026 alle ore 08:00.

Per la consultazione del bando completo e per tutti i chiarimenti, si può fare riferimento al sito della CUC o contattare direttamente l’Ufficio Appalti del Comune di Rossiglione.