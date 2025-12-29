Roma. Roma – Genoa 3-0 (14′ Soulé; 19′ Koné; 31′ Ferguson)

58′ Tre cambi per il Genoa: fuori Ostigard per Marcandalli, Ekuban per Colombo e Malinovskyi pr Fini

57′ Calcio d’angolo battuto, palla in area che rimane un po’ lì e poi viene rinviata lontano

57′ Cambio nella Roma: fuori Soulé, dolorante, dentro El Shaarawi

56′ Celik prova la conclusione sul primo palo, Martin devia in corner

55′ Verticalizzazione per Vitinha, Svilar anticipa il portoghese in uscita

50′ Malinovskyi fa un altro errore, ne approfitta Dybala e Frendrup è costretto a spendersi una trattenuta e un cartellino giallo

47′ Cross di Martin, deviazione della difesa di testa e palla in corner. Batte lo stesso Martin verso Norton-Cuffy che però non riesce a intervenire

46′ Si riparte senza cambi con palla al Genoa

Primo tempo tra Roma e Genoa che termina sul punteggio di 3-0 per la Roma, Grifone irriconoscibile, che ha regalato due reti su tre (più una deviata in modo determinante) ai giallorossi ed è completamente in balia dell’avversario. Di Soulé al 14′, 19′ Koné; 31′ Ferguson le marcature.

Primo tempo Roma – Genoa

Inevitabile grande emozione per Daniele De Rossi, che ha atteso l’ultimo minuto disponibile prima di entrare in campo. Abbraccio sincero con Dybala prima del fischio d’inizio durante l’esecuzione dell’inno della Roma, la squadra di cui è stato la bandiera da giocatore e che ha anche allenato.

De Rossi cambia solo una pedina in difesa, Ostigard al posto di Marcandalli, rispetto alla formazione che ha affrontato l’Atalanta. Sommariva, come ampiamente previsto, è titolare alla luce della squalifica di Leali e dell’infortunio di Siegrist.

Un inizio equilibrato, ma che dura poco: la Roma sfrutta un’imprecisione della difesa rossoblù e passa la prima volta al 14′. Su un rilancio dalle retrovie rimesso nella metà campo del Genoa da parte della Roma, Vasquez salta di testa ma colpisce male, all’indietro, servendo involontariamente Soulé con il giocatore giallorosso che brucia Otoa e Sommariva. Il portiere salva la sua porta due minuti dopo deviando un diagonale di Ferguson che vince un duello in velocità con Frendrup, ma non può nulla al 19′ quando Koné insacca un rigore in movimento su servizio di Ferguson, ma determinante è la deviazione di Frendrup che lo mette fuori causa.

Il Genoa fatica e non sfrutta neanche una punizione di Martin da buona posizione al 22′: la barriera respinge.

Il terzo gol è sintomatico della situazione poco lucida dei rossoblù (oggi in bianco): clamoroso errore di Malinovskyi che regala un pallone in area a Soulé, Sommariva respinge il tiro, ma è Ferguson il primo ad avventarsi sulla sfera rimasta in area (31′).

La Roma avrebbe altre occasioni per passare, ma Sommariva è bravo a dire di no prima a Koné e poi a Dybala.

Nel recupero Ostigard viene colpito in faccia in area da Svilar in uscita, per l’arbitro e il var non c’è nulla. Errore dello staff arbitrale qui.

La cronaca minuto per minuto

45+2′ Calcio di punizione di Martin, spizzata di Vitinha, Ostigard prova il colpo di testa, ma viene colpito in pieno dalla mano di Svilar. Finisce così il primo tempo, senza richiamo del var

45′ Ancora Sommariva devia in corner un tiro di Dybala non contrastato da nessuno. Sugli sviluppi Otoa libera l’area e poi il Genoa guadagna un calcio di punizione per un fallo subito da Vasquez

40′ Errore di Cristante su un passaggio in orizzontale, ne approfitta Vitinha, che dal limite prova il destro, ma non inquadra la porta

38′ Rete annullata alla Roma, ancora conclusione di Koné deviata da Vasquez che termina sul palo, Sommariva si butta sul pallone e subisce fallo dallo stesso Koné che gli toglie la palla dalle mani

37′ Ancora Roma che arriva facilmente alla conclusione dal limite con Dybala: mira sbagliata e palla alta

31′ Terzo gol della Roma, clamoroso errore di Malinovskyi che regala un pallone in area a Soulé, Sommariva respinge il tiro, ma è Ferguson il primo ad avventarsi sulla sfera rimasta in area.

22′ Punizione battuta da Martin che viene respinta dalla barriera

20′ Fallo di Dybala su Frendrup, calcio di punizione da poco dietro la lunetta dell’area di rigore per il Genoa

19′ Raddoppio della Roma: Koné insacca un rigore in movimento su servizio di Ferguson, determinante la deviazione di Frendrup

16′ Occasione Roma: deviazione prodigiosa di Sommariva su una conclusione di Ferguson che vince il duello in velocità con Frendrup

14′ Gol della Roma: colpo di testa di Vasquez all’indietro che involontariamente lancia Soulé, il giocatore giallorosso brucia Otoa e Sommariva, che non può nulla anche a causa di una deviazione

4′ Cross di Martin per Norton-Cuffy, colpo di testa senza però impensierire Svilar, che blocca il pallone

1′ Prima palla per la Roma

Grande emozione per Daniele De Rossi, che ha atteso sino all'ultimo prima di entrare in campo

Genoa all’Olimpico contro la Roma, De Rossi contro il suo passato e la squadra di cui è stato una bandiera e per cui non nasconde di fare il tifo.

Daniele De Rossi e Gian Piero Gasperini prima del fischio d'inizio

Partita dalle mille suggestioni quella di questa sera tra Roma e Genoa, con Gasperini che ritrova la squadra che lo ha lanciato.

Ecco le formazioni ufficiali:

Roma: Svilar, Mancini, Ziolkowski, Hermoso, Celik, Koné, Cristante, Wesley, Soulé (57′ El Shaarawy), Dybala, Ferguson.

Allenatore: Gasperini

A disposizione: Gollini, D. Vàsquez, Sangare, Rensch, Angelino, Mirra, Ghilardi, Tsimikas, Pisilli, Bah, Dovbyk,

Genoa: Sommariva, Ostigard (58′ Marcandalli), Otoa, Vasquez, Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi (58′ Fini), Ellertsson, Martin, Vitinha, Ekuban (58′ Colombo).

Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Lysionok, Mihelsons, Sabelli, Thorsby, Masini, Stanciu, Carboni, Cuenca, Venturino, Ekhator.

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Ammoniti: Frendrup (G)