Genova. C’era un ospite speciale, mercoledì 3 dicembre, all’ospedale pediatrico Gaslini. In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, Roberto Bolle è arrivato a Genova per trascorrere un po’ di tempo sia con i pazienti sia con gli operatori.

Ad accogliere il ballerino in aula magna, oltre al direttore amministrativo Isabella Lanzone e il direttore scientifico Angelo Ravelli, tanti piccoli pazienti, i loro parenti e il personale sanitario. Insieme con Bolle alcune ballerine del corpo di ballo del Caravaggio, lo spettacolo di Mauro Bigonzetti in scena al Carlo Felice fino al 7 dicembre che lo vede protagonista. L’etoile ha raccontato la sua storia, dagli inizi sulle punte da bambino al periodo dell’infortunio e il conseguente ricovero in ospedale che, per un momento, gli ha fatto temere di non poter continuare a ballare.

Bolle ha approfittato dell’occasione per ricordare come danza e disabilità possano (e debbano) incontrarsi: il movimento, la disciplina e la dedizione possono diventare strumenti per affrontare le difficoltà, ritrovare fiducia e rafforzare la propria autostima.

“L’importante è non mollare mai – ha detto – la danza è uno strumento potentissimo, che aiuta a superare i limiti del corpo”. La visita è proseguita nella piattaforma Neuro-Gastro dell’Istituto, dove Bolle e le danzatrici hanno incontrato i pazienti e il personale del reparto, offrendo una piccola ed emozionante esibizione nella sala giochi del reparto a favore dei piccoli pazienti.