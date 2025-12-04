Rivarolo, sabato 6 dicembre festa con l’inaugurazione del murales e un concerto di Natale

Genova. Sabato 6 dicembre aria di festa a Genova – Rivarolo, in val Polcevera. L’appuntamento è alla Costa di Rivarolo, presso il salone e il giardino del Circolo di Solidarietà ACLI, poco sotto al piazzale della parrocchia di San Giovanni Battista (parcheggio).

Alle ore 15, Concerto di Natale del cantante Fabio Casanova che porterà il pubblico nella magica atmosfera delle feste con tante canzoni in italiano, inglese e genovese.

A seguire, alle 16, un appuntamento speciale per il quartiere e per tutta la cittadinanza: l’inaugurazione del bellissimo e grande murales realizzato da “Paco” Giovanni Canepa, alias “Shen2”, sul muro interno del salone. Il tema sono le quattro stagioni della natura, le quattro stagioni della vita e quattro luoghi della val Polcevera: un’opera unica e particolare che valorizza i locali recentemente rinnovati che accolgono diverse attività sociali.

Il Circolo ACLI coordina infatti il progetto “Il bar sopra il mare” condotto dalla Cooperativa Sociale Agorà e promosso dai servizi sociali del Comune di Genova mediante l’ATS 41. Per tre pomeriggi alla settimana i ragazzi del quartiere possono infatti trovare “un bar sociale” (non un vero bar di somministrazione) con operatori ed educatori che offrono aiuto per i compiti, momenti di svago, gioco e uno stare insieme sano e di qualità.

Oltre a questo il “Circolo di Solidarietà”, che gestisce questa struttura di proprietà del Comune di Genova su mandato del Municipio V Valpolcevera, ospita appuntamenti annuali come la Festa d’Autunno e castagnata o la Festa di Fine Estate o incontri e appuntamenti su temi diversi, nell’ottica di offrire un luogo di incontro e occasioni di crescita per il quartiere e per tutte le età.

Il murales, i lavori di ristrutturazione e le attività nel circolo e del bar per i ragazzi, sono finanziati da Vittoria Assicurazioni di Milano, che attraverso lo specifico bando “Sosteniamo le idee in Circolo”, ha assegnato al sodalizio un contributo nel 2024 per tutte queste attività.

Sabato dopo la benedizione del parroco don Gabriele Bernagozzi, avverrà l’inaugurazione da parte dell’Assessore al Welfare del Comune di Genova, Cristina Lodi, del Presidente del Municipio V Valpolcevera, Michele Versace e del Presidente provinciale delle ACLI, Davide Lottero, con la partecipazione di Federico Romeo, consigliere della Regione Liguria e poi una festosa merenda natalizia tutti insieme.

Un pomeriggio di festa per tutta la comunità della Costa di Rivarolo ma per anche il Quartiere Diamante, la val Torbella e Rivarolo più in generale che si concluderà con la celebrazione della Messa perché le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, da 80 anni, per essere “un motore di speranza e di cambiamento della società”, fondano sul Vangelo i loro principi e le loro attività fatte di progetti, incontri, solidarietà concreta e di un impegno costante per costruire una comunità più coesa, inclusiva e solidale. Anche alla Costa di Rivarolo.