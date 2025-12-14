  • News24
Rissa tra senzatetto finisce a coltellate: uomo di 41anni ricoverato al Galliera

L'episodio la scorsa notte sotto i portici di via XII Ottobre

polizia notte

Genova. E’ finita con una coltellata la lite tra due senza fissa dimora che la scorsa notte si sono scontrati intorno alle 4 del mattino sotto i portici di via XII Ottobre, nel pieno centro di Genova.

Secondo le prime ricostruzioni a scatenare il diverbio sarebbe stata un attrito per la scelta del giaciglio di fortuna, in una notte fredda come quella di ieri. I due uomini, di origini straniere, sarebbero venuti alle mani, fino a che uno due , 35enne, ha estratto un coltello per ferire il “contendente” di 41 anni.

Per fortuna la ferita è stata solo superficiale: intervenuti i soccorsi, l’uomo ferito è stato trasportato all’ospedale in codice giallo, mentre la polizia, giunta sul posto con tre pattuglie, ha fatto i rilievi del caso per ricostruire il fatto.

 

