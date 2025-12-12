Genova. Sette tifosi tra i 18 e i 57 anni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per i reati di danneggiamento aggravato e rissa dopo i disordini della partita Virtus Entella – Sampdoria dello scorso 17 ottobre.

La questora di Genova ha inoltre adottato sette Daspo, tre della durata di un anno, tre di due anni e uno di cinque anni con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La partita si era disputata a Chiavari e prima dell’inizio, mentre il pubblico accedeva allo stadio dai vari settori, un gruppo di tifosi sampdoriani si era staccato dalla folla ed era entrato in un club dei tifosi dell’Entellavicino allo stadio. All’interno erano presenti alcuni supporter della squadra avversaria, tra cui è nato un litigio culminato in rissa.

La Digos aveva subito avviato le indagini con il supporto del Commissariato di Chiavari e la polizia scientifica, rintracciando e denunciando tre tifosi blucerchiati e quattro della Virtus Entella.