Imprese

Rina acquisisce Gloval, terzo operatore nel mercato spagnolo delle valutazioni immobiliari

L'operazione integra oltre 270 professionisti, dislocati prevalentemente in Spagna e Portogallo, ampliando l'offerta di valutazioni, advisory tecnico e soluzioni di big data e AI per fondi, banche e investitori immobiliari

sede rina

Genova. RINA Prime Value Services, la società del Gruppo RINA specializzata in servizi per il settore immobiliare, annuncia di avere sottoscritto gli accordi vincolanti per l’acquisizione del 100% di GLOVAL, uno dei principali operatori spagnoli attivi nelle valutazioni immobiliari, nella consulenza tecnica e nelle soluzioni avanzate di big data e AI applicate al settore real estate.

Fondata nel 1985, GLOVAL rappresenta oggi il terzo player spagnolo nel settore delle valutazioni immobiliari, con ricavi superiori a 31 milioni di euro e oltre 270 professionisti dislocati in Spagna, Portogallo e altri mercati. L’integrazione con RINA Prime Value Services, già presente in Italia, nel Regno Unito, in Germania e in Polonia, rappresenta un significativo rafforzamento del presidio geografico di GLOVAL e del Gruppo RINA, che si affermano come piattaforma internazionale di servizi integrati rivolti a fondi, banche, investitori istituzionali, pubblica amministrazione e clienti privati.

L’operazione, soggetta all’approvazione del Banco de España, combina competenze complementari e tecnologie avanzate, creando una piattaforma europea in grado di supportare i clienti lungo l’intero ciclo di vita degli asset immobiliari: dal green/brownfield sino alla gestione e valorizzazione degli asset.

I team e il management di GLOVAL continueranno a operare prevalentemente nel mercato iberico, mantenendo la propria identità, indipendenza e vicinanza ai clienti, beneficiando al tempo stesso della scala globale, delle risorse tecniche e della solidità organizzativa del Gruppo RINA. Per i clienti, l’operazione si tradurrà in soluzioni più integrate, con maggiore capacità di analisi e un presidio geografico più ampio.

Ugo Salerno, Presidente Esecutivo di RINA, ha affermato: «RINA vanta una lunga storia di crescita, anche attraverso acquisizioni strategiche, che ci hanno permesso di ampliare competenze e servizi e affacciarci a nuovi mercati nel corso degli anni. Accogliamo GLOVAL nel nostro gruppo consapevoli che si tratta di un nuovo passo in questo percorso, che ci rafforza in mercati in cui puntiamo a crescere e che aumenta la nostra capacità di creare valore lungo l’intero ciclo di vita degli asset immobiliari. Questa operazione conferma la nostra visione: crescere con coerenza, integrando competenze distintive, per valorizzare al meglio gli asset dei clienti».

Carlo Luzzatto, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RINA, ha dichiarato: «Con l’ingresso di GLOVAL, RINA consolida sempre più la propria presenza internazionale nel real estate. L’integrazione delle competenze dei professionisti GLOVAL, unita all’investimento in tecnologie AI-driven per l’analisi e lo sviluppo dei dati, ci consentirà di offrire ai clienti servizi di qualità sempre più elevata. Il nostro piano strategico prevede una crescita in tutte le linee di business: questa acquisizione conferma il nostro impegno nel real estate, un settore in cui negli ultimi anni i servizi di RINA Prime Value Services hanno guadagnato sempre maggiore riconoscimento e apprezzamento da parte del mercato».

Roberto Rey, Presidente e Amministratore Delegato di GLOVAL, ha aggiunto: «Il Gruppo RINA rappresenta il partner industriale ideale per GLOVAL: ci consente di unire la nostra conoscenza del mercato iberico con la scala internazionale e la competenza di RINA, ampliando soluzioni e servizi a disposizione di banche, fondi e investitori, e rafforzando il ruolo di GLOVAL quale partner strategico per il settore immobiliare in Spagna e in Europa».

New Deal ha assistito RINA Prime Value Services in qualità di advisor finanziario e fiscale. RINA Prime Value Services è stata inoltre supportata da Roland Berger per la business due diligence. Cuatrecasas ha svolto il ruolo di advisor legale, in materia di normativa del lavoro, salute e sicurezza. EY ha supportato RINA Prime Value Services per gli aspetti legati all’information technology.

