In piazza Matteotti è tornato il Rigiocattolo

Genova. Sino a lunedì 8 dicembre piazza Matteotti ospita il Rigiocattolo, il mercatino di giocattoli usati organizzato dai Giovani per la Pace, movimento giovanile della Comunità di Sant’Egidio.

Dalle 10 alle 18 in piazza ci sarà lo stand in cui gli studenti accoglieranno chiunque voglia acquistare uno dei giocattoli usati raccolto negli scorsi mesi, raccogliendo allo stesso tempo fondi per aiutare i bambini africani.

“Non tutto ciò che non si usa più è da buttare, basta un semplice ritocco e una bambola, un puzzle, un giocattolo di quando eri più piccolo possono trovare una nuova vita, fare felice un altro bambino, mentre chi lo ha regalato è orgoglioso di sapere che quel pupazzo, quel gioco che gli ha tenuto tanta compagnia e dal quale sembrava così difficile separarsi ora ha una nuova casa, ma soprattutto renderà felici tanti bambini in Africa”, spiegano da Sant’Eifio.



Con il progetto è possibile finanziare il programma DREAM della Comunità di Sant’Egidio, che porta la cura per l’Aids e i centri nutrizionali per i più piccoli in tanti paesi dell’Africa subsahariana.