Torna il Rigiocattolo: dal 5 all’8 dicembre in piazza Matteotti giochi e abiti usati per aiutare l’Africa

Genova. Torna a Genova il Rigiocattolo, la mostra mercato di giocattoli usati organizzata dai Giovani per la Pace, il movimento giovanile della Comunità di Sant’Egidio. Decine di studenti liceali e universitari animeranno da venerdì 5 dicembre fino a lunedì 8 dicembre il mercatino in piazza Matteotti nel quale verranno esposti dalle 9 alle 19 i giocattoli donati dai bambini e i ragazzi genovesi, controllati, puliti e aggiustati dai volontari: le offerte raccolte serviranno a finanziare le cure e il cibo per i bambini seguiti dal programma Dream, per il contrasto dell’Aids e della malnutrizione nel continente africano.

Il Rigiocattolo, che quest’anno giunge alla sua ventiseiesima edizione, è anche un segno di speranza in questo tempo natalizio: il suo ricavato dal 2000 a oggi ha permesso di far nascere oltre mille bambini sani da madri sieropositive sostenendo economicamente le loro cure.

Circa 100 metri cubi di giocattoli di ogni tipo sono stati raccolti in questi mesi in oltre 60 plessi scolastici in tutta la città. A pulirli, aggiustarli, dividerli per genere più di 300 studenti liceali e gli oltre 600 bambini e ragazzi delle “Scuole della pace” che Sant’Egidio organizza quotidianamente in tutta la città: dal Cep alla Valbisagno, da Begato a Cornigliano, dal Centro Storico fino a Sampierdarena.

Un lavoro volontario, allegro, ma serio e pieno di convinzione: perché ‘nessuno è troppo giovane o troppo povero per aiutare un altro’.

Il contest musicale

Sabato 5 e domenica 6 dicembre in piazza Matteotti si terrà anche il contest musicale “Play Music for a Dream”, in scena band giovanili a favore dell’Africa.

Il mercatino vintage

Sempre all’insegna dell’ecologia e della solidarietà, nell’atrio di Palazzo Ducale (sala 42r, h. 10-19) da sabato 6 dicembre fino a lunedì 8 dicembre si terrà il Mercatino vintage di Sant’Egidio, nel quale saranno esposti vestiti usati e in buono stato di grandi marche, oggettistica e bigiotteria: le offerte raccolte serviranno a finanziare i pranzi di Natale organizzati da Sant’Egidio a Genova