Genova. Tre piazze nel cuore del centro storico, a Pré, tornano alla città in vesti rinnovate e pensate per trasformarle in punti di ritrovo e comunità. Si tratta di piazza Marinelle, piazza delle Monachette e piazza Tenedo (Macellari), al centro di un restyling che si è concluso proprio in questi giorni.

L’intervento ha comportato un investimento totale di 970mila euro, suddivisi per l’allestimento di tre aree: una, in piazza delle Monachette, riservata a bambini e ragazzi in cui è stato allestito un mini campo da volley, campo da basket e postazioni per il ping pong; una seconda, in piazza Marinelle, è stata pensata invece per un pubblico più adulto, uno spazio libero con gradinata e panchine che potrà essere utilizzato per rappresentazioni teatrali e proiezioni di film; la terza, in piazza Tenedo, ospita rastrelliere per le bici e attrezzi ginnici che potranno essere utilizzati prima di tutto dagli studenti universitari.

“Gli interventi sono completati e hanno compreso anche il rifacimento di vico Nuovo e di una porzione di di piazza San Pancrazio – ha spiegato Emanuela Torti, dirigente del Comune di Genova e responsabile del procedimento – È il lotto numero uno di tre lotti, il terzo è piazza Caricamento, che abbiamo già concluso, e l’ultimo che vedrà la sua conclusione entro marzo, è la piazzetta limitrofa a Santa Sabina, dove verrà realizzata una parete da arrampicata con locali a disposizione”.

All’inaugurazione dei nuovi spazi hanno partecipato anche la sindaca di Genova, Silvia Salis, gli assessori Massimo Ferrante e Francesca Coppola, con deleghe rispettivamente a lavori pubblici e urbanistica e la presidente di Municipio Simona Cosso: “La presenza di più assessori qui oggi conferma il nostro approccio orizzontale e trasversale a questo genere di interventi – ha sottolineato Salis – è importante notare come ci siano spazi che tornano alla cittadinanza e che possono attrarre persone residenti anche in altri quartieri. Così facendo si lascia spazio a una vita positiva, basata sullo sport e sulla cultura. È fondamentale arricchire di eventi e servizi zone che possono diventare attrattive per tutta Genova”.