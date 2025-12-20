Regione, l’assessore Ripamonti consegna il premio Lericipea “Liguri nel mondo” 2025 al maestro Lorenzo Tazzieri

Liguria. Si è svolta questo pomeriggio, nella sala multimediale “Cristoforo Colombo” della Regione Liguria, la cerimonia di consegna del Premio LericiPea “Liguri nel Mondo” 2025 al Maestro Lorenzo Tazzieri, direttore d’orchestra genovese di rilievo internazionale. Il riconoscimento è stato consegnato dall’assessore regionale all’Emigrazione e Immigrazione Paolo Ripamonti, nel corso dell’iniziativa promossa dal Premio LericiPea in collaborazione con Regione Liguria.

Il Premio LericiPea “Liguri nel Mondo” viene assegnato ogni anno a personalità che, nel proprio ambito professionale, si siano distinte a livello internazionale, diventando ambasciatrici dell’eccellenza ligure nel mondo. Lorenzo Tazzieri, nato a Genova e formatosi al Conservatorio Niccolò Paganini, ha diretto orchestre, teatri e festival in oltre 25 Paesi tra Europa, Asia, America e Medio Oriente, affiancando all’attività artistica un intenso lavoro di cooperazione e diplomazia culturale.

“Conferire il Premio LericiPea ‘Liguri nel Mondo’ al Maestro Tazzieri significa riconoscere non solo il suo straordinario percorso artistico, ma anche il valore del suo impegno nel creare ponti tra culture diverse attraverso la musica – ha dichiarato l’assessore Ripamonti –. Il suo lavoro richiama il legame profondo tra la Liguria e le comunità liguri nel mondo, in particolare in Sud America, e testimonia come il talento dei nostri corregionali sappia rappresentare la nostra identità culturale su scala internazionale”.

Nel corso della cerimonia è stato inoltre presentato El Programa de Ópera Italia, progetto internazionale ideato e diretto da Tazzieri che promuove la formazione e la produzione lirica in collaborazione con istituzioni culturali attive in America Latina ed Europa.