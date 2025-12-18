Approvato e sottoscritto da tutte le forze politiche l’emendamento presentateo dal consigliere Alessandro Bozzano di Vince Liguria-Noi Moderati sul fondo regionale per l’accessibilità al mare delle persone con disabilità. Una dotazione finanziaria di 100mila euro, finalizzata a sostenere le attività degli enti del terzo settore, iscritti negli appositi registri e con sede in Liguria, che gestiscono progetti di accoglienza e accompagnamento in mare delle persone con disabilità sulle spiagge liguri: “Si tratta di un segnale importante, un passo avanti per rendere il nostro mare davvero accessibile a tutti e per valorizzare il lavoro prezioso svolto dagli enti del terzo settore”.

È stato votato all’unanimità l’ordine del giorno per rendere realmente fruibile il diritto alla prevenzione sanitaria, superando una distorsione che penalizza i lavoratori. Il provvedimento nasce da una criticità concreta: in Liguria, le 18 ore annue di permesso retribuito per visite ed esami, previste dai Ccnl, vengono spesso assorbite quasi interamente dai tempi di percorrenza, a causa della conformazione del territorio, della mobilità sanitaria obbligata e delle carenze del trasporto pubblico. In questo modo, il diritto alla prevenzione rischia di restare sulla carta, spingendo molte persone a rinviare o persino a rinunciare alle cure”. Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Liguria Stefano Giordano. 

La giunta ha approvato la nostra richiesta di istituire un fondo speciale destinato al consiglio regionale, uno strumento fondamentale per rafforzare l’autonomia dell’assemblea legislativa e, in particolare, l’iniziativa dei singoli consiglieri regionali, soprattutto in ambito sociale”, dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello, commentando l’approvazione in sede di bilancio dell’emendamento che istituisce un fondo speciale, ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. 118/2011, destinato a far fronte agli oneri finanziari derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio.

“Regione Liguria si impegna per far avere risorse al Comune di Genova e, in particolare, per il litorale di Sturla. Con l’approvazione dell’ordine del giorno al bilancio che ho portato in Consiglio Regionale vengono stanziati fondi destinati alle difese a mare, dando finalmente risposte concrete a territori che da anni subiscono i danni delle mareggiate”. Lo dichiara Federico Bogliolo, consigliere regionale di Vince Liguria – Noi Moderati, commentando l’approvazione dell’atto.