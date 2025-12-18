Genova. Via libera in Consiglio regionale al bilancio di previsione e ai provvedimenti collegati, tutti approvati coi voti della maggioranza dopo una sessione di tre giorni, come da previsioni. La manovra complessiva è di oltre 7 miliardi di euro di cui la maggior parte (4,4 miliardi) sono destinati alla sanità.

Semaforo verde per l’Agenzia regionale del trasporto pubblico voluta dalla giunta Bucci come primo tassello di un accentramento che potrà portare all’azienda unica per tutta la Liguria. Ma tra le novità emerse oggi, grazie a un emendamento portato in aula dal centrodestra, c’è anche la possibilità di anticipare fino a 19 milioni di fondi ministeriali a Province e Città metropolitana di Genova nel 2026, risorse che serviranno a risolvere almeno in parte le difficoltà delle aziende di trasporto pubblico, soprattutto nei primi mesi dell’anno. Altri 18 milioni saranno destinati al progetto della Fabbrica delle Idee nel Waterfront di Renzo Piano a Genova.

Al termine del tour de force consiliare non è mancata la stoccata di Bucci all’opposizione, soprattutto per quanto accaduto durante il voto sulla riforma della sanità: “Ho invitato tutti ad avere molto più coraggio in futuro. Chi ha abbandonato l’aula ha dimostrato che il coraggio non ce l’ha. A metà settembre ho cercato di avere collaborazione con l’opposizione per fare le cose importanti insieme, invece poi non si è riusciti a farle. Bisogna avere coraggio, che significa avere umiltà, lasciar perdere l’orgoglio e alla fine dare un grande risultato, è questo che i cittadini vogliono e apprezzano.

Il bilancio nel dettaglio

Per quanto riguarda la spesa, la maggior parte delle risorse sono destinate al settore sanitario sul quale sono impegnati oltre 4 miliardi e 403 milioni di euro, segue il settore trasporti e mobilità (355 milioni di euro). Altre risorse sono destinate al settore del lavoro e della formazione professionale (140 milioni). Le missioni relative a servizi socio-sanitari e alle gravi disabilità hanno risorse per circa 120 milioni. Per quanto riguarda Ambiente e Territorio la manovra prevede una spesa di 73 milioni. All’Edilizia abitativa sono destinati 46 milioni; all’Agricoltura 33 milioni; alle Politiche energetiche sono assegnati 56 milioni; altri 120 milioni sono andati alle Politiche Sociali e alla Famiglia; ai Servizi istituzionali e generali vanno 295 milioni; 17 milioni a Istruzione e diritto allo studio; 19,7 milioni ai Beni e attività culturali; 3,1 milioni alle Politiche giovanili, sport e tempo libero; altri 11, 6 milioni al Turismo; 133 milioni al Soccorso civile; 108 milioni allo Sviluppo economico e 130 milioni a Ordine pubblico e alla Sicurezza.

Gli altri provvedimenti approvati

Approvato un emendamento di Katia Piccardo (Pd) che destina 500mila euro alle cure odontoiatriche per le fasce in difficoltà: “Con questo emendamento si risponde proprio a quella parte della popolazione sempre più numerosa che per motivi economici non riesce a curarsi in modo adeguato. Vigileremo che i fondi che ci sono stati promessi ed accordati vengano stanziati e resi disponibili in tempi congrui per sostenere le fasce più deboli e chi non riesce ad affrontare con la giusta serenità questi interventi e cure”.

“Grazie all’approvazione in commissione del mio emendamento collegato e inserito nel testo della legge di Bilancio, Regione Liguria instaurerà un approccio per far sì che le strutture sanitarie e sociosanitarie forniscano i propri servizi adeguandosi alle migliori pratiche previste dalla letteratura scientifica in materia, mettendo così sempre al centro il cittadino con le sue necessità. Anche in questo modo, riusciremo a rispondere prontamente alle mutevoli esigenze e positive novità in ambito sanitario e sociosanitario”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Armando Biasi.

Via libera all’emendamento di Roberto Arboscello (Pd) che chiedeva di stanziare 610mila euro a favore degli infermieri che operano sull’autoinfermieristica India: “È un importante passo in avanti per riconoscere la professionalità degli infermieri che vi operano e garantire loro un’indennità per l’importante e delicato lavoro che svolgono”.

“Approvato l’emendamento presentato dalla consigliera regionale Carola Baruzzo (Pd) e cofirmato dai colleghi Federico Romeo e Jan Casella (Avs) per istituire un fondo da 400mila euro destinato ai comuni liguri fino a 10mila abitanti per potenziare il servizio di trasporto scolastico, compresa la scuola dell’infanzia: “Vogliamo aiutare soprattutto i comuni più fragili a garantire il diritto allo studio e all’educazione di bambine e bambini, eliminando le barriere economiche e geografiche che ancora oggi pesano sulle famiglie delle aree interne e periferiche”, spiega Baruzzo.

“Oggi ho presentato un emendamento che interviene in modo concreto sul recupero delle cisterne dismesse presenti nell’entroterra ligure, strutture oggi completamente abbandonate e inutilizzabili a causa di una disciplina urbanistica troppo rigida”. Così Federico Bogliolo, consigliere regionale di Vince Liguria–Noi Moderati, commenta l’emendamento presentato nell’ambito del bilancio regionale.

“Regione Liguria s’impegnerà in prima fila affinché l’esecuzione del tatuaggio con finalità medica, eseguita in persone che hanno necessità di coprire condizioni patologiche della cute, sia considerato a carico del Servizio Sanitario Nazionale”, spiega la capogruppo della Lega Sara Foscolo illustrando l’emendamento approvato -. Si tratta di applicazioni del tatuaggio, in particolare per le donne, che vanno aiutate ad avere una condizione che consenta di condurre una vita piena dal punto di vista individuale, economico e sociale”.