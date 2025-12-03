Regali di Natale, ai Giardini Luzzati torna il Cactus Market con artigianato e angolo libri

Genova. “Shopping di Natale? Meglio artigianale!”. Con questo motto torna ai Giardini Luzzati – Spazio Comune la Christmas Edition del Cactus Market, l’appuntamento dedicato a chi ama artigianato, creatività, design e regali fatti a mano.

Dal 6 al 22 dicembre, tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.00, il tendone natalizio dei Luzzati accoglierà visitatrici e visitatori con venti giorni di festa, luci e colori. Tra le bancarelle sarà possibile trovare una selezione ricchissima di manufatti artigianali: gioielli, borse, giochi di legno, abbigliamento e maglieria per adulti e bambini, accessori, illustrazioni, terrari, kokedama, articoli yoga e molte altre creazioni originali.

Accanto ai prodotti handmade, sarà presente anche l’angolo dei libri a cura di Feltrinelli Genova. Il mercato ospiterà inoltre, a rotazione, diverse realtà del volontariato cittadino, per offrire al pubblico la possibilità di compiere anche un gesto di solidarietà: tra le associazioni confermate figurano Da Genova a Gaza, Calgo Lovers, Camici e Pigiami e Pamoya Onlus.

“Il Cactus Market offre la possibilità di scegliere un Natale diverso, più etico e più consapevole”, afferma Francesca Principato, fondatrice e organizzatrice dell’iniziativa. “Un regalo artigianale ha un valore che va oltre l’oggetto: significa conoscere chi lo ha creato e sostenere un lavoro reale. In un’epoca in cui compriamo tutto online, uscire di casa, visitare un mercato e scegliere un oggetto fatto a mano è già un atto di responsabilità verso il territorio e verso un consumo più giusto”.

La Christmas Edition 2025 proporrà anche alcuni appuntamenti speciali: il 7 dicembre è in programma l’iniziativa “Sagra del Cactus”, insieme a un mercatino di abiti usati promosso da Da Genova a Gaza; il 14 dicembre è previsto il Tour con Bonora, un percorso tra sacro e profano alla scoperta delle tradizioni del Natale. Venerdì 19 dicembre la cooperativa Il Ce.Sto proporrà la Festa di Natale, con una tombolata aperta a tutta la comunità. La Christmas Edition del Cactus Market continua così a essere uno degli appuntamenti più attesi dei Giardini Luzzati, contribuendo ad animare e valorizzare uno degli spazi di comunità più vivi del Centro Storico.