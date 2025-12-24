  • News24
Il record

Apnea da guinnes dei primati a Ronco Scrivia: 60 chilometri percorsi sott’acqua in 12 ore

Protagonisti gli atleti di Apnea Village di Genova: la distanza percorsa "senza fiato" da 8 persone che si sono alternate dal mattino al pomeriggio

apnea village maratona

Ronco Scrivia. Presso la piscina Aquarium di Ronco Scrivia si è svolta lo scorso fine settimana la prima giornata di “12 H in H₂O”, evento sportivo e solidale che ha visto riuniti nuotatori e apneisti provenienti da diverse realtà.

Tra i protagonisti dell’evento, Apnea Village, società genovese, che ha destato grande stupore effettuando una significativa distanza in apnea, con più apneisti che si sono alternati durante l’arco della giornata, raggiungendo complessivamente una distanza di circa 60 chilometri percorsi sott’acqua.

Numeri da “Guinness dei primati”: “I nostri atleti si sono alternati per 12 ore consecutive – raccontano gli istruttori di Apnea Village – con una squadra composta da 8 persone che hanno nuotato sott’acqua in apnea dalle 6.30 alle 18.30. Un risultato incredibile e che crediamo non abbia uguali nella storia”.

 

