Recco saluta il 2026 con la musica di “Infinity Recco” per il “Capodanno sul Mare”:

Recco. Recco darà il benvenuto al 2026 con il “Capodanno sul Mare”, la serata organizzato dal Comune per il 31 dicembre, a partire dalle 21.30, nella piazza Eventi di Lungomare Bettolo. Il palcoscenico ospiterà una serata realizzata in collaborazione con Infinity Recco – La Radio sul Mare.

Sul palco si alterneranno Max Repetto, Roby Pinna e lo special guest Rudy Neri, protagonisti del dj set che animerà la notte di San Silvestro. Bessye, vincitrice dell’Infinity Recco Music Award con il brano Real, ed Elena di Avegno, premiata con l’Hit Radio 2025 per Salsa latina, saranno i giovani talenti che si esibiranno nel corso della serata.

Il “Capodanno sul Mare” sarà trasmesso in diretta su Infinity Recco – La Radio sul Mare.

“Sarà un grande evento gratuito, un momento di festa per tutta la città – afferma il sindaco Carlo Gandolfo – per salutare il vecchio anno e accogliere insieme il 2026, nella cornice della piazza degli eventi, oggi nuovo cuore della nostra città. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa”.