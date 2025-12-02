Recco, novità e tradizione nell’edizione 2025 del presepe di Polanesi

Recco. Come da tradizione, i volontari del Presepe di Polanesi hanno iniziato già ad agosto a progettare e realizzare l’allestimento che ogni anno richiama numerosi visitatori e, anche per questa edizione, il pubblico potrà ammirare un’opera che unisce cura artigianale e creatività. L’inaugurazione del presepe è in programma lunedì 8 dicembre, al termine della Santa Messa delle ore 11.

Inserito tra i Presepi d’Italia, quello di Polanesi si distingue non solo per la bellezza delle statuine e delle scenografie, ma soprattutto per la capacità dei volontari di introdurre ogni anno elementi nuovi e sorprendenti. Un impegno che rende ogni edizione unica e sempre attesa.

Dietro le quinte, a portare avanti questa tradizione, troviamo: Federico Beltrami, Dilio Bozzo, Angela Comenale Pinto, Daniela Gandini, Lucia Imperatore, Vittorio Mantero, Nirvana Pacificista, Laura Repetto, Luca Sassetti e Michela Tixi.

A sottolineare il valore di questa tradizione il sindaco Carlo Gandolfo dice: “Penso che sia molto importante dare valore ai nostri simboli e alle nostre tradizioni. Il presepe rappresenta la Natività e la nostra identità oltre a essere un eccezionale messaggio di speranza e di pace. Valorizza anche i nostri luoghi sacri che meritano di essere conosciuti”.