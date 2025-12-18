Recco, la segnaletica stradale si rifà il look: tutti gli interventi realizzati in città

Recco Sono numerosi gli interventi di manutenzione della segnaletica stradale realizzati in diverse aree della città, coordinati dal comando di polizia locale e portati a termine dalla ditta affidataria del servizio e mediante il servizio di manutenzione della segnaletica prevista dal contratto di gestione dei parcheggi a pagamento.

“L’assidua attenzione che dedichiamo alla segnaletica stradale – sottolinea il sindaco Carlo Gandolfo – scaturisce dalla volontà di prevenire gli incidenti e di garantire la sicurezza sul territorio. Il programma di interventi tiene conto delle situazioni più critiche, individuate anche grazie alle segnalazioni dei cittadini. Ringrazio il Comando di Polizia Locale e i responsabili del servizio per l’impegno costante”.

Le operazioni hanno interessato piazza Gastaldi, via XXV Aprile, via Trieste, via Pisa e via Venezia dove è stata ritracciata la segnaletica di delimitazione degli stalli, degli attraversamenti pedonali, delle precedenze e dei margini, coperta dalle asfaltature di ripristino degli scavi. In via Pisa è stata rinfrescata la segnaletica di canalizzazione all’intersezione e all’attraversamento, mentre in via Milano sono stati rinfrescati gli attraversamenti, avanzata la striscia di arresto all’incrocio con via Trieste per migliorarne la visibilità e ritracciati gli stalli coperti da nuova asfaltatura.

Sono stati ripristinati i cartelli verticali con l’indicazione del nome delle vie in via Pianello e via della Giudea. In via Vittorio Veneto, lato torrente, sono stati tracciati nuovi stalli per moto a seguito dello spostamento della postazione Rsu in via Fiume. Nelle vie Cavour, Assereto e Aste (rotatoria “B”) è stata rinfrescata la segnaletica di precedenza e di margine.

In corso Garibaldi la sicurezza della circolazione è stata migliorata con la collocazione di segnaletica verticale per regolamentare il senso unico alternato e il divieto di fermata nelle aree di scambio del tratto interessato, oltre al riordino della segnaletica all’inizio della via. In varie strade sono stati installati cartelli di limiti di sagoma in corrispondenza di sottopassi, strettoie e carreggiate di dimensioni ridotte, e rinfrescati numerosi attraversamenti pedonali. In via Roma, all’interno di piazza Bono, sono state ritracciate la freccia direzionale e la doppia striscia continua, coperte da recente asfaltatura.

In via Montefiorito e in via Mulinetti è stata collocata segnaletica verticale di ZSL con sosta limitata a due ore, valida dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno. Sono stati inoltre risolti problemi specifici di accesso veicolare e pedonale alle proprietà private. In via Marconi è stato collocato un dissuasore di sosta per garantire l’uscita da un passo carrabile regolare, mentre in via San Francesco è stata evidenziata un’uscita pedonale tra due stalli.