Recco, auto si ribalta su un fianco entrando in autostrada: illesi tre giovani a bordo

Recco. Rocambolesco incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, stamattina all’alba nei pressi del casello autostradale di Recco, poco prima dell’immissione in direzione Levante.

Per cause da accertare, un’auto con tre giovani a bordo ha fatto un testa-coda e ha urtato contro le barriere laterali finendo ribaltata su un fianco.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Verde di Quarto e Croce Verde di Recco insieme all’automedica e ai vigili del fuoco.

Nonostante la dinamica dell’incidente, i tre occupanti sono rimasti pressoché illesi e sono usciti a liberarsi dall’abitacolo in autonomia. Hanno rifiutato tutti il trasporto in ospedale. I vigili del fuoco hanno provveduto a raddrizzare l’auto e a metterla in sicurezza.