Recco, abbattuto un albero di canfora a rischio crollo

Recco. Questa mattina le maestranze del Comune di Recco sono intervenute nel parcheggio sulla copertura del torrente per procedere all’abbattimento di una canfora dalla stabilità compromessa. Sul tronco dell’albero era stata riscontrata una crepa che, nell’ultimo mese, si era ulteriormente allargata fino a raggiungere i tre centimetri, rendendo concreto il rischio di cedimento.

“Domani sono previsti pioggia e vento, quindi la canfora era in pericolo di crollo – hanno spiegato il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin –. Per motivi di sicurezza abbiamo proceduto con urgenza. Da un anno e mezzo è in corso una mappatura delle piante più critiche. Abbiamo chiaro il percorso da compiere. Ringraziamo in particolare il responsabile dell’ufficio ambiente, Fabio Pozzo, per questa attività molto importante per l’incolumità pubblica”.

L’attenzione del Comune sulla stabilità degli alberi proseguirà nei prossimi giorni. Mercoledì 17 dicembre un agronomo effettuerà una prova di trazione sui tre pini domestici di Largo dei Mille per verificarne la stabilità, mentre nel corso del prossimo anno analoghi controlli sono previsti anche sui pini della passeggiata a mare.