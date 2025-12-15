  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Blitz

Rapina in villa travestiti da operai, minacciano il proprietario e poi lo chiudono in bagno

È successo a Borgo Fornari. Indagini in corso da parte dei carabinieri

carabinieri giorno macchina

Genova. Rapina in villa questa mattina in un’abitazione di Borgo Fornari, nel comune di Ronco Scrivia, nell’entroterra di Genova.

Un uomo di 56 anni è stato sorpreso mentre si trovava nel garage della sua abitazione: due uomini travestiti da operai, con le mascherine sul volto, lo hanno colto alle spalle e immobilizzato.

I due – ha raccontato la vittima – lo hanno minacciato, non è chiaro al momento se con una pistola o fingendo solo di avere un’arma, e lo hanno intimato di consegnare soldi e gioielli presenti in casa.

I due rapinatori lo hanno quindi portato in casa e dopo che l’uomo ha consegnato denaro e preziosi, lo hanno chiuso in bagno e sono fuggiti. Il bottino è al momento da quantificare.

Indagini in corso da parte dei carabinieri.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.