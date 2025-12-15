Rapina in villa travestiti da operai, minacciano il proprietario e poi lo chiudono in bagno

Genova. Rapina in villa questa mattina in un’abitazione di Borgo Fornari, nel comune di Ronco Scrivia, nell’entroterra di Genova.

Un uomo di 56 anni è stato sorpreso mentre si trovava nel garage della sua abitazione: due uomini travestiti da operai, con le mascherine sul volto, lo hanno colto alle spalle e immobilizzato.

I due – ha raccontato la vittima – lo hanno minacciato, non è chiaro al momento se con una pistola o fingendo solo di avere un’arma, e lo hanno intimato di consegnare soldi e gioielli presenti in casa.

I due rapinatori lo hanno quindi portato in casa e dopo che l’uomo ha consegnato denaro e preziosi, lo hanno chiuso in bagno e sono fuggiti. Il bottino è al momento da quantificare.

Indagini in corso da parte dei carabinieri.