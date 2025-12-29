Rapina alla pasticceria Viganotti, un arresto grazie alle videocamere di sorveglianza

Genova. È stato rintracciato il presunto responsabile della rapina alla pasticceria Viganotti, avvenuta lo scorso 27 dicembre e in cui è rimasta lievemente ferita una commessa. Si tratta di un cittadino marocchino di 31 anni.

La Polizia Locale, cui sono state affidate le indagini, ha ricostruito l’accaduto grazie ai filmati del sistema di videosorveglianza, che hanno immortalato il rapinatore entrare e uscire dalla storica pasticceria.

L’agente addetto ai videoterminali è riuscito a rintracciare l’uomo intorno alle 17 in vico Adorno, consentendo ai colleghi di fermarlo poco dopo in vico Inferiore del Roso.

Immediato il coordinamento con la stazione dei Carabinieri di Carignano, con cui è stata portata avanti un’attività congiunta. Su disposizione del pubblico ministero di turno, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Marassi, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

“È un’attività che la Polizia Locale svolge in modo costante e strutturato, sia attraverso i controlli su strada sia mediante il sistema di videosorveglianza – dichiara Arianna Viscogliosi, assessore alla Sicurezza del Comune di Genova – Questa azione integrata consente di ottenere riscontri concreti e positivi, sia in termini di prevenzione sia di individuazione tempestiva dei comportamenti illeciti, rafforzando la sicurezza urbana e la tutela dei cittadini e delle attività commerciali”.