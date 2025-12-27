Centro storico, rapina alla pasticceria Viganotti: lievemente ferita una dipendente

Genova. Rapina nel primo pomeriggio di oggi ai danni della pasticceria Viganotti di vico dei Castagna. Secondo le prime informazioni un uomo, cercando di rubare l’incasso, ha strattonato una dipendente procurandole un trauma alla mano e al braccio.
La commessa, una donna di circa 30 anni, è stata medicata dai volontari della Croce bianca e poi portata in codice verde all’ospedale Galliera di Genova.
Sul posto i carabinieri che stanno cercando di risalire all’aggressore grazie ai testimoni e alle telecamere della zona.
