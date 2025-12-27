  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Paura

Centro storico, rapina alla pasticceria Viganotti: lievemente ferita una dipendente

E' successo nel primo pomeriggio. Sul posto i carabinieri che sono alla ricerca del rapinatore

ambulanza croce bianca

Genova. Rapina nel primo pomeriggio di oggi ai danni della pasticceria Viganotti di vico dei Castagna. Secondo le prime informazioni un uomo, cercando di rubare l’incasso, ha strattonato una dipendente procurandole un trauma alla mano e al braccio.

La commessa, una donna di circa 30 anni, è stata medicata dai volontari della Croce bianca e poi portata in codice verde all’ospedale Galliera di Genova.

Sul posto i carabinieri che stanno cercando di risalire all’aggressore grazie ai testimoni e alle telecamere della zona.

 

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.