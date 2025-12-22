Rapina armi in pugno in gioielleria a Portofino, fermato a Milano uno dei due ladri

Genova. È stato rintracciato a Milano e sottoposto a fermo uno degli uomini che, secondo i carabinieri della Compagnia di Santa Margherita ligure, avrebbe messo a segno un colpo da svariate migliaia di euro nella gioielleria Cusi di Portofino lo scorso agosto

L’uomo, di nazionalità serba, è stato individuato alla stazione Centrale di Milano e sottoposto a un controllo da parte degli operatori della locale Polfer nell’ambito del servizio denominato “Stazioni Sicure”.

Durante i controlli è emersa la nota di rintraccio inserita nelle banche dati delle forze di polizia. Gli agenti hanno quindi contattato i militari di Santa Margherita ligure, cui accertamenti hanno confermato che l’uomo fermato era effettivamente l’autore della rapina.

I carabinieri, su disposizione della Procura della Repubblica di Genova, hanno dunque eseguito il fermo di indiziato di delitto e l’uomo è stato trasferito a San Vittore.

Resta ancora ricercato il complice. Stando alle testimonianze del titolare e delle commesse della gioielleria, infatti, il 26 agosto intorno all’ora di chiusura erano entrati nel negozio due uomini, entrambi con il viso in parte coperto, che hanno estratto una pistola e l’hanno puntata contro di loro, rompendo le vetrine per prendere i gioielli e scappando poi a piedi.