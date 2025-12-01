Donna spintonata e rapinata nell’androne del palazzo: arrestato 33enne

Genova. Due mesi fa aveva spintonato e rapinato una donna ultrasessantacinquenne nell’androne del palazzo. Adesso l’aggressore, un 33enne marocchino, è stato arrestato dalla polizia su ordinanza di custodia cautelare.

L’episodio risale allo scorso settembre, quando gli agenti delle volanti. erano intervenuti in via Alzeri, nel quartiere di Di Negro, dopo la segnalazione di un’aggressione. La donna, appena rientrata a casa, era stata sorpresa dal presunto rapinatore che, fingendo di essere un condomino rimasto senza chiavi, si era fatto aprire il portone.

Una volta entrato nell’edificio, l’uomo aveva seguito la vittima fino all’ascensore e, mentre lei cercava le chiavi nella borsa, l’aveva improvvisamente spintonata e strattonata più volte, riuscendo infine a strapparle la borsa e fuggendo giù per le scale.

Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di ricostruire la dinamica grazie alle immagini delle telecamere interne al palazzo e delle zone circostanti. Il 33enne è stato identificato anche grazie a un frame che lo ritraeva durante l’aggressione. Pochi giorni dopo, gli investigatori lo hanno rintracciato in via Lomellini.

L’uomo è risultato avere diversi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, oltre a essere già sottoposto a una misura di affidamento in prova disposta lo scorso maggio dal Tribunale di Genova. Al momento del controllo, inoltre, è stato trovato in possesso di arnesi da scasso e di alcune dosi di cocaina.

La misura cautelare è stata eseguita ieri presso la Casa circondariale di Alessandria, dove il 33enne era già detenuto per un’altra causa.