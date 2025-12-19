Rapallo: pulizia di corsi d’acqua e scogliere, affidato il servizio per il 2026

Rapallo. L’Amministrazione comunale di Rapallo ha approvato l’affidamento del servizio di pulizia dei corsi d’acqua e delle scogliere cittadine per l’anno 2026, un intervento fondamentale per la tutela ambientale, il decoro urbano e la prevenzione del fenomeno dei rifiuti marini.

Il servizio, del valore complessivo di 116.058,50 euro, è stato affidato alla Il Rastrello Cooperativa Sociale di Genova, a seguito di procedura di indagine di mercato, e garantirà la pulizia dei torrenti presenti sul territorio comunale e delle scogliere lungo il litorale.

Nel dettaglio, l’intervento prevede la pulizia ordinaria dei corsi d’acqua per un importo di 73.385 euro; interventi a misura sulle scogliere per 30.000 euro; attività mirate alla rimozione dei rifiuti urbani, alla prevenzione dell’abbandono illecito e al contrasto del fenomeno del marine litter.

Le risorse sono stanziate nel bilancio comunale 2026 nell’ambito delle spese per la nettezza urbana. Il servizio prenderà avvio con apposito verbale di consegna e sarà seguito dal Settore Gestione del Territorio – Ufficio Igiene Urbana.

«La cura dell’ambiente e la salvaguardia dei nostri corsi d’acqua e del litorale sono una priorità – dichiara il sindaco Elisabetta Ricci –. Questo intervento consente di agire in modo strutturato e continuativo su aree sensibili del territorio, con benefici diretti sia sul piano ambientale sia su quello della sicurezza e del decoro urbano».

«Si tratta di un servizio essenziale per contrastare l’accumulo dei rifiuti marini e prevenire criticità ambientali – aggiunge l’assessore all’Ambiente Eugenio Brasey –. La pulizia costante di torrenti e scogliere è un’azione concreta di tutela del territorio che affianca le attività di controllo e sensibilizzazione già in atto, nell’ottica di una città più ordinata e rispettosa dell’ambiente».

L’intervento rientra nel più ampio programma comunale di gestione sostenibile del territorio e di prevenzione ambientale, in coordinamento con le altre azioni di pulizia e controllo attive sul territorio cittadino.