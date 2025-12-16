Rapallo Pallanuoto, Sofia Giustini miglior marcatrice del campionato alla fine del girone di andata

Rapallo. La Rapallo Pallanuoto può contare su una certezza assoluta in fase offensiva. Sofia Giustini, arrivata in gialloblù la scorsa estate, sta vivendo una stagione da protagonista ed è attualmente la miglior marcatrice del campionato di Serie A1 femminile.

I numeri parlano chiaro: 36 reti messe a segno nelle prime giornate di campionato, un bottino che la colloca in vetta alla classifica delle realizzatrici e certifica l’impatto immediato dell’attaccante nel sistema di gioco del Rapallo. Gol pesanti – distribuiti con continuità – che hanno contribuito in modo determinante al percorso della squadra sia in campionato sia in ambito europeo.

Inserita rapidamente nei meccanismi del gruppo, Sofia Giustini ha portato qualità, personalità e concretezza davanti alla porta, diventando uno dei riferimenti offensivi della formazione allenata da Luca Antonucci. Una crescita costante, costruita partita dopo partita, che conferma le sue doti realizzative e la capacità di incidere nei momenti chiave delle gare.