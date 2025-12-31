Rapallo: ottenuti 300mila euro dal Mim per la messa in sicurezza delle scuole

Rapallo. Il Comune di Rapallo ha ottenuto un finanziamento di 300mila euro erogato dal ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim), per la messa in sicurezza e la protezione degli studenti e del personale scolastico.

Le risorse saranno destinate a interventi urgenti di adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio e alla manutenzione straordinaria degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Il commento del sindaco, Elisabetta Ricci: “La sicurezza dei nostri ragazzi è la priorità assoluta di questa amministrazione. Ricevere la conferma di questo finanziamento di 300mila euro dal ministero dell’Istruzione e del Merito è una notizia che ci riempie di soddisfazione. Questi fondi ci permettono di proseguire nel nostro impegno per garantire scuole moderne, sicure e a norma di legge. Investire nelle strutture educative significa investire nel futuro della nostra comunità, offrendo alle famiglie la certezza di ambienti protetti e curati.”

L’assessore ai Lavori Pubblici, Filippo Lasinio, aggiunge: “Grazie a questo stanziamento potremo avviare interventi mirati che riguardano principalmente la prevenzione incendi e la messa in sicurezza strutturale. I nostri uffici tecnici hanno lavorato con precisione per intercettare i fondi previsti dal decreto ministeriale 229. Monitoreremo con attenzione ogni fase dei lavori affinché gli interventi siano rapidi ed efficaci, minimizzando il disagio per l’attività didattica e garantendo standard di protezione sempre più elevati nei plessi di nostra competenza.”

Per l’assessore alla Pubblica Istruzione, Laura Mastrangelo: “Questo finanziamento rappresenta un supporto fondamentale per il nostro sistema scolastico. Poter contare su edifici sicuri e adeguati alle più recenti normative antincendio è una condizione essenziale per il benessere di studenti, docenti e di tutto il personale che ogni giorno vive la scuola. Il nostro impegno è costante affinché i ragazzi di Rapallo possano crescere e formarsi in contesti non solo stimolanti dal punto di vista didattico, ma anche estremamente sicuri e accoglienti.”