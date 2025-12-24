Rapallo, conclusi i lavori in via Carcassoni: riaperta al transito

Rapallo. Si sono conclusi i lavori di consolidamento e messa in sicurezza della muratura a sostegno della strada comunale in via Carcassoni. L’arteria, fondamentale per il collegamento della zona, torna da oggi pienamente fruibile e transitabile in totale sicurezza.

L’intervento si inserisce in un più ampio piano di monitoraggio e manutenzione del territorio comunale, con particolare attenzione alle zone collinari e alle fragilità idrogeologiche. Il cantiere di via Carcassoni segue infatti quello recentemente ultimato in via Sotto la Croce, dove nelle scorse settimane sono state completate le operazioni di pulizia, verifica e disgaggio di un fronte franoso, seguite dall’installazione di moderne protezioni di consolidamento e barriere paramassi.

“La sicurezza dei nostri cittadini e la tenuta del nostro territorio sono priorità assolute di questa amministrazione – dichiara il sindaco, Elisabetta Ricci − con la riapertura di via Carcassoni restituiamo alla cittadinanza un tratto stradale sicuro e rinnovato. Questi interventi, spesso complessi per la conformazione del nostro territorio, dimostrano l’attenzione costante che rivolgiamo non solo al centro città, ma anche e soprattutto alle zone collinari e alle frazioni, che rappresentano il cuore fragile e prezioso della nostra comunità”.

Aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici, Filippo Lasinio: “Siamo soddisfatti di aver rispettato i tempi previsti per il ripristino della piena viabilità. Dopo l’importante operazione di messa in sicurezza del fronte franoso in via Sotto la Croce, questo ulteriore tassello in via Carcassoni conferma l’efficacia del programma di manutenzione straordinaria che stiamo portando avanti. Continuiamo a investire risorse e competenze per prevenire il dissesto e garantire strade sempre più sicure”.