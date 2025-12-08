Rapallo, concerto di Natale con i Ghost Notes il 13 dicembre alla chiesa di San Massimo

Rapallo. Le voci dei Ghost Notes protagoniste del concerto di Natale della Sibelius. Per respirare l’atmosfera dei giorni di festa più luminosi dell’anno, l’appuntamento è sabato 13 dicembre 2025, alle ore 16, nella Chiesa di San Massimo, alle spalle di Rapallo (Genova). Prosegue così la nona edizione de I concerti della Sibelius, rassegna musicale realizzata dall’Orchestra di Rapallo “Jean Sibelius” con la direzione artistica di Filippo Torre, con il supporto dell’amministrazione comunale e il patrocinio di Regione Liguria e della Città metropolitana di Genova.

Il concerto di Natale sarà eseguito come da tradizione da una formazione ospite: il complesso di voci “Ghost Notes” di Genova. Il direttore Gianfranco Giolfo proporrà un programma incentrato su musiche di epoche e stili diversi: dal canto gregoriano e la polifonia rinascimentale fino ai giorni nostri, con una particolare attenzione per le composizioni più famose ispirate al tema del Natale.

Con questo appuntamento l’ente promotore della manifestazione, l’Associazione “Jean Sibelius” ETS, in accordo con l’amministrazione comunale di Rapallo, intende contribuire alla proposta di concerti di musica classica nelle diverse frazioni della città, in modo da conseguire un effettivo decentramento dell’offerta culturale. L’ingresso è libero e gratuito.

Il prossimo appuntamento della rassegna è previsto presso la Chiesa di San Pietro alle 16.00 di sabato 27 dicembre e non domenica 28 dicembre come precedentemente annunciato: ne sarà protagonista il Duo “2Vintage”, formato dalla flautista Loredana Cardona e dall’arpista Metella Pettazzi. L’Orchestra di Rapallo “Jean Sibelius” tornerà invece ad esibirsi in occasione del tradizionale Concerto di Capodanno, programmato alle 15.30 di giovedì 1° gennaio presso la Chiesa di San Francesco.