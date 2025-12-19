Rapallo, avviata la piantumazione di 100 nuovi alberi sul territorio comunale

Rapallo. Sono iniziati nei giorni scorsi e proseguiranno nelle prossime settimane i lavori di piantumazione di 100 nuovi alberi in diverse zone del territorio comunale. L’intervento rientra in un più ampio programma di riqualificazione e tutela del verde pubblico, volto sia alla sostituzione sia all’incremento complessivo delle piante da alto fusto, alcune delle quali erano state abbattute o rimosse nei mesi scorsi per motivi di sicurezza.

Le nuove piantumazioni prevedono specie diverse e adatte al contesto urbano, tra cui sugheri, palme, cipressi, tigli, magnolie, eucalipti e altre essenze, con l’obiettivo di garantire biodiversità, decoro e benefici ambientali duraturi.

I primi interventi hanno già interessato i Giardini dei Partigiani e Villa Porticciolo. Nella giornata di domani i lavori proseguiranno presso il Parco Canessa, per poi estendersi progressivamente ai viali cittadini. Tutti i cento alberi saranno messi a dimora entro la primavera.

«Questo intervento – dichiara il Sindaco Elisabetta Ricci – rappresenta un impegno concreto dell’Amministrazione verso la tutela dell’ambiente e la qualità della vita dei cittadini. La sostituzione degli alberi rimossi per ragioni di sicurezza non solo viene garantita, ma viene anche rafforzata da un aumento complessivo del patrimonio arboreo comunale».

Sulla stessa linea l’Assessore ai Lavori Pubblici Filippo Lasinio, che sottolinea: «La scelta delle specie e la distribuzione degli interventi sono state attentamente valutate per assicurare un corretto inserimento nel tessuto urbano e una crescita sana nel tempo. Si tratta di un’azione importante di manutenzione e valorizzazione del verde pubblico, che continuerà anche nei prossimi mesi».

«Questo è un progetto importante – aggiunge il consigliere comunale con incarico a parchi e giardini Andrea Rizzi – sia per la manutenzione e la valorizzazione del verde pubblico, sia per garantire qualità e decoro al nostro territorio. Inoltre rappresenta anche un’occasione per monitorare tutte le alberature ad alto fusto».

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare gli interventi e a promuovere iniziative volte alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza degli spazi pubblici.