Rapallo ritrova l’Auditorium delle Clarisse, inaugurato il nuovo spazio culturale

Rapallo. Questa mattina è stato ufficialmente inaugurato il Teatro Auditorium delle Clarisse, storico luogo della città che torna a vivere come spazio dedicato alla cultura, agli incontri e alla crescita della comunità rapallese.

La riapertura di questo teatro rappresenta un traguardo importante per Rapallo: non si tratta solo del restauro di un edificio, ma della restituzione alla cittadinanza di uno spazio dove il passato dialoga con il presente, dove l’arte e la cultura diventano esperienze condivise e dove è possibile immaginare insieme una città più viva e partecipata.

“Il Teatro Auditorium delle Clarisse riapre le porte alla città – hanno dichiarato la sindaca Elisabetta Ricci e l’assessore Filippo Lasinio – Rapallo continua a crescere, e lo fa anche attraverso la cultura, investendo in luoghi che rappresentano il cuore pulsante della nostra comunità. Il risultato è frutto del lavoro di squadra e della dedizione di numerose professionalità che hanno contribuito al progetto con competenza e passione”.

GLI EVENTI DI DICEMBRE

Per celebrare l’inaugurazione e permettere alla cittadinanza di scoprire il nuovo spazio, sono già in programma tre spettacoli nel mese di dicembre, tutti a ingresso gratuito:

-8 dicembre: Spirit Gospel Choir (già tutto esaurito)

-21 dicembre: “Young Voices for Christmas” con i ragazzi di The Voice Kids

-27 dicembre: Claudio Lauretta, comico ed imitatore