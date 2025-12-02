Rapallo, Ascom pronta a incontrare il Comune per il rilancio del centro cittadino

Genova. “Abbiamo appreso da giornali e social che mercoledì scorso sono state approvate all’unanimità in Consiglio Comunale tre mozioni presentate dall’opposizione: tutela zone di particolare pregio: piano commerciale, valorizzazione del mercato giornaliero di piazza Venezia e risoluzione problema allagamenti”.

Così inizia una nota stampa di Ascom, che prosegue: “Come Ascom lavoriamo da tempo assieme ai nostri associati per la tutela ed il rilancio del centro cittadino, del commercio e del tessuto produttivo di Rapallo, in particolare ci siamo resi disponibili con l’Amministrazione Comunale per un incontro volto a dare l’avvio all’Intesa in materia di attività commerciali (art. 26 quater legge regionale 1/2007 testo unico in materia di commercio) . Tale intesa consente di individuare vincoli e divieti in aree pubbliche aventi valore storico, artistico, paesaggistico e come Ascom Rapallo possiamo mettere a disposizione dell’amministrazione il perimetro pronto per tale Intesa”.

“L’incontro servirà anche a pianificare e regolarizzare il Piano Commerciale di Rapallo, attualmente fermo al 2018 e scaduto, ed anche quello dei Pubblici Esercizi. A maggio 2025 abbiamo presentato un progetto particolareggiato per la rinascita del Mercato di Piazza Venezia che ha ottenuto subito l’approvazione dell’Amministrazione e che poi ha subito un rallentamento. Proponiamo quindi di calendarizzare i prossimi passaggi per definire gli appuntamenti futuri: modifica e aggiornamento dei piani Commerciale e dei Pubblici Esercizi, Intesa, proseguimento del progetto per il Mercato Piazza Venezia e risoluzione allagamenti soprattutto Via Mameli e zona ex cinema Grifone”.