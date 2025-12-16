  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Dramma

Tragedia a Savona, ragazza di 22 anni muore investita da un tir in centro fotogallery

È successo poco dopo le 8: sul posto, ambulanza e automedica ma purtroppo non c’è stato nulla da fare

Savona. Dramma nella mattinata odierna (16 dicembre), a Savona. Una ragazza di 22 anni è stata investita in corso Tardy e Benech da un tir ed è deceduta in seguito all’accaduto. 

Secondo una prima ricostruzione, ma ancora da confermare, pare stesse attraversando sulle strisce, nel passaggio pedonale che si trova tra via Servettaz e via De Amicis, quando sarebbe stata raggiunta dal mezzo pesante che, per cause ancora da accertare, l’avrebbe investita e poi trascinata per alcuni metri.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Oro Mare di Savona, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, purtroppo non c’è stato nulla da fare.  Su luogo dell’accaduto anche gli agenti della polizia locale di Savona, impegnati nei rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

 

Tragedia a Savona, donna investita in corso Tardy e Benech: è morta
guarda tutte le foto
10
  • Tragedia a Savona, donna investita in corso Tardy e Benech: è morta
  • Tragedia a Savona, donna investita in corso Tardy e Benech: è morta
  • Tragedia a Savona, donna investita in corso Tardy e Benech: è morta
Ragazza di 22 anni morta travolta da un tir
Più informazioni
leggi anche
valentina squillace
Tragedia
Studentessa di 22 anni muore in un incidente a Savona, Unige: “Immenso sgomento e dolore”
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.