Savona. Dramma nella mattinata odierna (16 dicembre), a Savona. Una ragazza di 22 anni è stata investita in corso Tardy e Benech da un tir ed è deceduta in seguito all’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, ma ancora da confermare, pare stesse attraversando sulle strisce, nel passaggio pedonale che si trova tra via Servettaz e via De Amicis, quando sarebbe stata raggiunta dal mezzo pesante che, per cause ancora da accertare, l’avrebbe investita e poi trascinata per alcuni metri.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Oro Mare di Savona, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Su luogo dell’accaduto anche gli agenti della polizia locale di Savona, impegnati nei rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.