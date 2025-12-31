Raccolta rifiuti a Rapallo: potenziata la frequenza di svuotamento bidoni della carta e attivato un servizio di decoro “fuori cassonetto”

Rapallo. La giunta comunale di Rapallo ha approvato un nuovo atto di indirizzo finalizzato a incrementare le frequenze di raccolta stradale e a istituire un presidio quotidiano contro l’abbandono dei rifiuti.

L’intervento si focalizza su due direttrici principali per garantire una città più pulita, specialmente nei periodi di bassa stagione e durante i fine settimana: potenziamento nella raccolta carta e introduzione del servizio ‘fuori cassonetto’.

La prima misura prevede una rimodulazione del servizio per le 30 settimane di bassa stagione e un incremento delle frequenze di svuotamento dei contenitori durante il weekend, per evitare accumuli e garantire il massimo decoro.

Il secondo consiste nell’attivazione di un servizio dedicato di 3 ore al giorno per tutte le 52 settimane dell’anno, volto alla rimozione dei rifiuti depositati impropriamente all’esterno dei contenitori stradali. L’operazione prevede un investimento complessivo stimato in circa 68.784 euro (iva inclusa) annui.

La sindaca Elisabetta Ricci dichiara: “Il nostro obiettivo è rendere Rapallo una città sempre più accogliente e ordinata, sia per i residenti che per i turisti che ci scelgono anche fuori dall’alta stagione. Con questa delibera rispondiamo con i fatti alla necessità di un maggiore decoro. Potenziare la raccolta della carta nel fine settimana e istituire un servizio quotidiano per contrastare il fenomeno dei rifiuti fuori dai cassonetti è un atto di responsabilità verso la bellezza e l’igiene del nostro territorio”.

L’assessore Eugenio Brasey aggiunge: “Siamo al lavoro per affinare il servizio di igiene urbana insieme al gestore Aprica e a Città Metropolitana. Queste nuove linee di indirizzo nascono da un’attenta analisi delle necessità della città: vogliamo eliminare le criticità legate agli accumuli di materiale e garantire interventi rapidi e puntuali. Il servizio ‘fuori cassonetto’ attivo tutto l’anno sarà un presidio fondamentale per la tutela dei nostri spazi pubblici, di concerto con la prossima installazione di telecamere e foto-trappole”.

L’efficacia operativa di queste modifiche è ora subordinata ai necessari passaggi istruttori e ai nullaosta della Città Metropolitana di Genova e del direttore dell’esecuzione del contratto.