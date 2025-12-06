  • News24
Operazione

Ai domiciliari per spaccio, riceveva i clienti a casa: 19enne arrestato

In manette anche un vicino di casa che custodiva per lui oltre un chilo di stupefacente

polizia cane unità cinofile

Genova. Due arresti e una denuncia in un’operazione antidroga della polizia di Stato nel quartiere di San Fruttuoso, a Genova.

Un ragazzo di 19 anni, già ai domiciliari per spaccio dallo scorso agosto, è stato sorpreso e arrestato dalla squadra mobile perché noncurante della misura interdittiva continuava a ricevere a casa i clienti.

Gli agenti, che hanno perquisito casa sua e una cantina, hanno capito – grazie al fiuto del cane antidroga Leone – che il giovane non era l’unica persona coinvolta nell’attività illecita, in quel condominio.

A casa di un vicino, un uomo di 47 anni, sono stati trovati 1,2 chili di cannabis già divisa in buste. Il 47enne è stato quindi arrestato a sua volta e suo figlio è stato deferito in concorso.

