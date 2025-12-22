  • News24
Pucciarelli (Lega): “Dal ministero dei Trasporti 450mila euro per le chiese della Liguria”

Si tratta di risorse per il triennio 2025-2027 destinate a opere di ripristino e riqualificazione secondo le istanze avanzate da parrocchie e diocesi

Liguria. “Oltre 450mila euro per la manutenzione delle chiese liguri grazie al decreto firmato oggi dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Si tratta di risorse per il triennio 2025-2027, destinate a opere di ripristino e riqualificazione secondo le istanze avanzate da parrocchie, diocesi e altri enti di culto”.

Lo ha dichiarato la senatrice ligure della Lega Stefania Pucciarelli.

“In particolare, per la Liguria l’importo ammonta a 452.781 euro. Nella parrocchia di San Giovanni Battista, nel comune di Monterosso al Mare e appartenente alla curia della Spezia, si effettuerà un lavoro di recupero, restauro e consolidamento strutturale della cappella del Ritrovamento – Soviore. Inoltre, presso la parrocchia di San Pietro Apostolo in Borgo Verezzi (Savona), si procederà alla valorizzazione, tutela e promozione del patrimonio culturale e storico del santuario della Madonna del Buon Consiglio”.

“Per la realizzazione di tali progetti, i singoli beneficiari potranno stipulare apposite convenzioni con i provveditorati alle opere pubbliche territorialmente competenti o con altre stazioni appaltanti qualificate”.

