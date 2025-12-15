Porto, al Psa di Pra’ sei nuove gru di piazzale 100% elettriche

Genova. Sono arrivate ieri, domenica 14 dicembre 2025, al terminal PSA Genova Pra’, sei nuove gru di piazzale E-RTG (Electric Rubber Tyred Gantry cranes), parte del piano pluriennale di rinnovamento tecnologico dell’equipment che PSA Italy ha avviato già a partire dal 2018 con l’obiettivo di rendere ancora più sostenibili, efficienti e competitive le operazioni nei tre terminal di PSA Genova Pra’, PSA Venice-Vecon e PSA SECH.

PSA Genova Pra’ ha già rinnovato il proprio equipment e oggi conta 21 E-RTG elettriche e 10 gru RTG diesel, oggetto di sostituzione come previsto dai piani d’investimento delle aziende PSA Italy: l’introduzione del lotto sbarcato ieri al terminal di Pra’, consente di proseguire il processo di sostituzione delle ultime RTG endotermiche ancora presenti a piazzale, con l’obiettivo di rendere la flotta quasi integralmente elettrica.

Un secondo gruppo di sei unità con arrivo previsto per aprile 2026, di cui fanno parte due RTG ibride, consentirà un totale aggiornamento tecnologico, portando la flotta complessiva da 31 a 33 unità: l’investimento garantirà una maggiore capacità operativa, maggiore continuità dei servizi e standard prestazionali più elevati, contribuendo al percorso di sostenibilità ambientale avviato dal terminal, assicurando zero emissioni locali e un’importante riduzione dei consumi energetici rispetto alle versioni diesel.

Le gru, costruite nel corso del 2025 da ZPMC (Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd.), uno dei principali produttori mondiali di equipment portuale con cantieri tra Shanghai e Nantong dal 1885, e parte del gruppo CCCC, sono state trasportate a bordo della nave Zhen Hua 35, partita dal porto di Shanghai lo scorso 10 ottobre per un viaggio di oltre due mesi, con scalo intermedio in Marocco: le operazioni di sbarco a PSA Genova Pra’ si concluderanno il 17 dicembre; successivamente, la Zhen Hua 35 ripartirà alla volta di Venezia per consegnare le ulteriori tre unità destinate al terminal PSA Venice – Vecon, con arrivo previsto il 25 dicembre.

Le gru E-RTG destinate ai terminal PSA Italy di Genova e Venezia, 100% elettriche e a zero emissioni, rappresentano un tassello fondamentale del piano di investimenti infrastrutturali e tecnologici programmati da PSA Italy e sono state progettate insieme al dipartimento di engineering di PSA Italy e costruite da ZPMC secondo gli standard del gruppo PSA, con una personalizzazione tecnologica sulla base delle specifiche esigenze dei terminal di PSA Genova Pra’ e PSA Venice-Vecon, in termini di efficienza operativa e sostenibilità ambientale.

“Con l’arrivo delle nuove E-RTG facciamo un passo concreto verso un modello di terminal sempre più moderno e rispettoso dell’ambiente – ha dichiarato Roberto Ferrari, AD di PSA Italy – A aprile completeremo il rinnovo dell’equipment, aumentando non solo la nostra capacità di piazzale e migliorando l’operatività, ma soprattutto contribuendo in modo significativo alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività portuali”. Con questa nuova dotazione tecnologica, PSA Italy conferma il proprio impegno verso un futuro portuale più green, innovativo e competitivo per l’intera rete dei terminal del gruppo in Italia.