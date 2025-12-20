Salasso per tornare a casa a Natale, a Genova la protesta degli studenti fuori sede

Genova. Anche a Genova mobilitazione contro il caro trasporti. Anche quest’anno tanti studenti fuori sede sono costretti a pagare centinaia di euro per tornare a casa, a causa dei rincari dei prezzi di treni e aerei durante le vacanze.

Si parla di una spesa fino a 600 euro per un treno tra il Nord e il Sud Italia, di voli tra i 400 e gli 800 da Milano a Catania – tanto che molti hanno deciso di prendere dei biglietti su low cost tra Milano e Barcellona e poi da Barcellona alla destinazione finale per aggirare le tariffe speculative – e molti studenti che non riusciranno a sostenere la spesa di un’andata e ritorno e quindi rinunceranno a vedere i familiari.

“Questi aumenti – dicono dal collettivo Cambiare Rotta – sono frutto di un sistema che dà la priorità alla speculazione sui trasporti, rispetto che al diritto allo studio, in una situazione già disagiata per gli studenti delle periferie che sono costretti a muoversi nei centri produttivi”.

“Tutto questo si inserisce nel disegno di questo governo, con la ministra Bernini che continua a tagliare i fondi alle università, e con Salvini che invece di garantire servizi migliori ai cittadini e agli studenti pensa a boicottare gli scioperi dei lavoratori”, aggiungono i ragazzi e ragazze di Cambiare Rotta.