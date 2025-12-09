Martedì nero per i pronto soccorso: decine di persone in attesa e ambulanze in coda

Genova. Come accade ormai dopo ogni giornata festiva, i pronto soccorso degli ospedali genovesi si sono ritrovati in affanno, già a partire da martedì mattina, per l’afflusso di pazienti.

Complice anche il diffondersi dell’influenza, al San Martino, al Villa Scassi e al Galliera le ambulanze si sono accumulate e la conta dei pazienti in attesa di visita, o in visita, è salita.

Al Galliera poco dopo le 18 il pronto soccorso era “molto affollato” secondo il monitoraggio regionale: 88 persone in cura, 28 in attesa, 11 codici rossi e 48 arancioni, quelli di media gravità.

Molto affollati anche il Villa Scassi, con 81 persone in cura – di cui 12 codici rossi e 48 arancioni – e 11 in attesa, e l’Evangelico di Voltri. “Solo” affollato il San Martino, con 92 persone in cura (26 codici rossi e 38 arancioni) e 28 in attesa.

Il momento complesso arriva proprio nel giorno in cui in Regione è iniziata la discussione della riforma della sanità, che prevede la fusione di tutte le Asl in una sola azienda sanitaria regionale (Ats) e la creazione di una nuova azienda metropolitana ospedaliera (Aom) per gestire insieme San Martino, Galliera, Villa Scassi e il futuro polo di Erzelli.