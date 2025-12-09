  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Ancora

Martedì nero per i pronto soccorso: decine di persone in attesa e ambulanze in coda

"Molto affollati" Galliera, Villa Scassi ed Evangelico a causa dell'afflusso di pazienti, situazione difficile ancora in serata

Ambulanze in attesa al Galliera

Genova. Come accade ormai dopo ogni giornata festiva, i pronto soccorso degli ospedali genovesi si sono ritrovati in affanno, già a partire da martedì mattina, per l’afflusso di pazienti.

Complice anche il diffondersi dell’influenza, al San Martino, al Villa Scassi e al Galliera le ambulanze si sono accumulate e la conta dei pazienti in attesa di visita, o in visita, è salita.

Al Galliera poco dopo le 18 il pronto soccorso era “molto affollato” secondo il monitoraggio regionale: 88 persone in cura, 28 in attesa, 11 codici rossi e 48 arancioni, quelli di media gravità.

Molto affollati anche il Villa Scassi, con 81 persone in cura – di cui 12 codici rossi e 48 arancioni – e 11 in attesa, e l’Evangelico di Voltri. “Solo” affollato il San Martino, con 92 persone in cura (26 codici rossi e 38 arancioni) e 28 in attesa.

Il momento complesso arriva proprio nel giorno in cui in Regione è iniziata la discussione della riforma della sanità, che prevede la fusione di tutte le Asl in una sola azienda sanitaria regionale (Ats) e la creazione di una nuova azienda metropolitana ospedaliera (Aom) per gestire insieme San Martino, Galliera, Villa Scassi e il futuro polo di Erzelli. 

Più informazioni
leggi anche
Cgil Cisl Uil
Scontro
Riforma sanità, scatta la protesta dei sindacati: “Nessun confronto”. Al via la discussione in consiglio regionale
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.